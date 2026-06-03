Sánchez col·loca la primera pedra de la planta de Grifols a Lliçà de Vall (Barcelona)

DAVID OLLER - EUROPA PRESS
Diu que és un salt qualitatiu i contribueix a enfortir l'"autonomia estratègica" europea
LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha col·locat aquest dimecres la primera pedra de la nova planta de Grifols a Lliçà de Vall (Barcelona), que preveu operar el 2030, generarà 400 llocs de feina directes i 1.000 indirectes i reforçarà la capacitat de la companyia a Catalunya davant la demanda de medicaments derivats del plasma a Europa.
L'han acompanyat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu; la consellera de Recerca de la Generalitat, Núria Montserrat; l'alcalde de Lliçà de Vall, Xavier Castillejo; el delegat del Govern central, Carlos Prieto; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
Entre els directius de la companyia hi han estat el vicepresident del consell d'administració, Raimon Grífols, i els consellers Víctor Grífols Deu, Albert Grífols Coma-Cros i Tomás Dagá.
SÁNCHEZ: DONAR SUPORT A UN SECTOR IMPORTANT
Sánchez ha emfatitzat la importància del sector farmacèutic i biotecnològic espanyol i ha afirmat que aquesta nova planta suposarà "un salt qualitatiu" per a la companyia, convertida en una multinacional líder amb una aposta decidida per créixer i una valenta internacionalització.
També ha destacat que el projecte contribuirà a enfortir l'"autonomia estratègica" d'Europa a nivell sanitari, industrial i tecnològic, i ha afegit que el sector farmacèutic català i espanyol és molt competitiu i internacionalitzat.
El president ha assegurat que el seu govern continuarà donant suport al sector, dins l'Estratègia de la Indústria Farmacèutica i l'avantprojecte de llei dels medicaments i els productes sanitaris.
RAIMON GRÍFOLS
El vicepresident del consell d'administració, Raimon Grífols, ha destacat que la primera pedra simbolitza la voluntat de "continuar creixent des del territori, amb una visió industrial al servei dels pacients", i que la planta contribuirà a reforçar l'autonomia estratègica i l'autosuficiència en derivats del plasma a Europa.
La planta suposa una inversió de 160 milions d'euros en una primera fase i, un cop completat el projecte, la instal·lació permetrà augmentar en 3 milions de litres la capacitat de fraccionament de plasma de Grifols a Europa, reforçant la seva capacitat per garantir el subministrament de medicaments, com immunoglobulines i altres tractaments derivats del plasma, ha explicat.
Les noves instal·lacions de Lliçà de Vall s'uniran al complex de Grifols a Parets del Vallès (Barcelona) per crear un hub tecnològic de 25 hectàrees entre totes dues que comptarà amb més de 3.700 trebaladors, 400 dels quals de nova creació.
El nou centre tindrà una planta de fraccionament de plasma, operacions logístiques, un laboratori d'anàlisi i magatzems i un nou espai per a Grifols Engineering, que, com a proveïdor d'instal·lacions biofarmacèutiques, dissenyarà i construirà l'ampliació de Lliçà.
L'alcalde, Xavier Castillejo, ha assegurat que és un "dia històric" per al municipi, que amb aquesta nova construcció se situa al mapa mundial de la indústria biotecnològica, i ha celebrat la col·laboració entre administracions i empreses per fer-ho possible.
Al costat de la primera pedra de la planta s'ha dipositat una caixa amb monedes de curs legal, una selecció de la premsa del dia amb les principals capçaleres i els plànols del projecte.
'SMART FACTORY'
El projecte, designat estratègic per la Generalitat, s'ha concebut com una instal·lació de nova generació basada en un model de 'smart factory', i la companyia preveu cobrir el 100% de les operacions amb electricitat d'origen renovable, i estudia integrar una planta de biogàs que podria cobrir fins al 30% de la demanda de gas natural.
El campus incorporarà sistemes intel·ligents de mesurament i gestió de recursos en un entorn digitalitzat per optimitzar el consum energètic i minimitzar l'ús innecessari d'energia i aigua: la companyia preveu millorar l'eficiència energètica de la planta en un 15%, reduir-ne les emissions un 60% i aconseguir un estalvi d'aigua estimat del 20%.
El projecte integrarà pràctiques d'economia circular que permetran reutilitzar, reciclar, reparar i reaprofitar els materials usats al llarg del seu cicle de vida, i la planejada planta de biogàs reforçaria aquest enfocament circular en generar energia renovable a partir de subproductes del propi procés industrial.