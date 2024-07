Sánchez celebra la ruptura Vox-PP i demana derogar les "contrareformes" als ajuntaments

Diu que faran una oposició "constructiva" i el suport del PSOE dependrà de les polítiques que proposi cada govern autonòmic

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha celebrat la ruptura dels governs autonòmics del PP i Vox i ha demanat al líder nacional dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que derogui les "contrareformes" aprovades durant aquest any i que trenqui els pactes amb la formació de Santiago Abascal als ajuntaments.

En una conferència de premsa a Washington (EUA), en acabar la cimera de l'OTAN, ha assegurat que els socialistes faran una oposició "constructiva" i que el seu suport als governs autonòmics governats pel PP dependrà de les polítiques que posi sobre la taula cada comunitat.

En tot cas ha afirmat que és "un gran dia per a Espanya" i que, després de la ruptura dels governs del PP i Vox, és "un país millor" i per tant ha assenyalat que no pot amagar la seva "alegria i felicitat".

Així, ha advertit que en els pròxims dies hi haurà molta "politiqueria" per interpretar a qui beneficia o perjudica aquesta nova situació, però, segons ha assenyalat "els beneficiaris nets de la sortida de la ultradreta dels governs autonòmics és la majoria social dels espanyols".