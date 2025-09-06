Sánchez carrega contra Tellado per demanar "cavar la fossa" del govern: "És un insult a les víctimes" de la Guerra Civil

Assegura que la declaració del número dos del PP és "una apel·lació encoberta a la violència"
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha carregat contra el secretari general del PP, Miguel Tellado, després que aquest hagi afirmat que en aquest curs polític es pot "cavar la fossa on reposaran les restes" d'un govern que "mai hauria d'haver existit". Per al cap de l'executiu les seves declaracions són "una apel·lació encoberta a la violència" i "un insult" als milers d'espanyols amb familiars assassinats en la Guerra Civil.
"Un insult als milers d'espanyols els familiars dels quals van jeure o encara jeuen en una fossa. Una apel·lació encoberta a la violència. Un qüestionament de la democràcia", ha expressat el cap de l'executiu en un missatge a X, en què ha compartit el fragment de la declaració de Tellado.
Per a Sánchez, aquesta és "una prova més que el PP s'ha rendit a l'odi de la ultradreta" i que "no té res de positiu a aportar al nostre país".
Tellado ha assegurat aquest dissabte a Pamplona en l'acte d'inici del curs polític del PP de Navarra que "aquest pot ser l'últim curs polític" del govern "agonitzant" de Pedro Sánchez, i ha destacat que "aquí podem començar a cavar la fossa on reposaran les restes d'un govern que mai hauria d'haver existit al nostre país".
"Aquest pot ser l'últim curs polític d'aquest govern. Aquí podem començar a cavar la fossa on reposaran les restes d'un govern que mai hauria d'haver existit al nostre país", ha remarcat el número dos del PP.