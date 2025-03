Sánchez carrega contra el pacte entre Mazón i Vox i diu que Feijóo el vol replicar a tot el país

PALMA 22 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha carregat contra el pacte aconseguit entre Vox i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per aprovar uns pressupostos i ha assegurat que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, pretén replicar-lo a altres punts del país.

Ho ha dit aquest dissabte al matí durant la seva intervenció al XV Congrés del PSIB-PSOE que se celebra aquest cap de setmana a Palma, i del qual la presidenta del Congrés, Francina Armengol, sortirà reelegida com a secretària general.

En un moment del seu discurs, el també secretari general del PSOE s'ha referit al pacte aconseguit entre el PP i Vox a la Comunitat Valenciana per tirar endavant uns pressupostos autonòmics per al 2025, que ha definit com un "nou full de ruta de la majoria negacionista".

"El podriem anomenar l'acord o el pacte de El Ventorro, que és on suposadament, sembla ser, deixem-ho estar, el president Mazón va estar durant les hores infaustes i dramàtiques del passat octubre", ha apuntat Sánchez, referint-se a la gestió de la dana.

"Si poguéssim resumir en tres paraules el projecte polític del senyor Feijóo és 'pacte del Ventorro'. I el que vol és ampliar-ho a tot Espanya. Un pacte que s'ha demostrat allà on governen, per exemple aquí a les Balears, absolutament inoperant, insolidari, prepotent", ha afegit.

En la seva opinió, el que diferencia la dreta europea de l'espanyola és que mentre els primers "fugen de la ultradreta", el PP "de Feijóo i de Prohens els demanen selfies".

"CLAUDICAR DAVANT DE LA ULTRADRETA"

Sánchez ha contraposat els pactes del PP i Vox amb alguns dels que ha considerat mèrits de la seva gestió al capdavant del Govern central, com l'increment del producte interior brut (PIB), la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), la creació d'empreses o la revaloració de les pensions, entre d'altres.

"Ara que parlen de fortaleses i de febleses des de l'oposició, jo dic que un país que aporta el 50% del creixement econòmic europeu, el 30% de les noves ocupacions europees, això és fortalesa. El que és feblesa és claudicar, com han fet amb el pacte de El Ventorro, davant dels postulats de la ultradreta", ha asseverat.

El president del Govern central ha rebutjat la idea que la dreta espanyola sigui "moderada" i, al contrari, ha sostingut que està "tutelada i segrestada per la ultradreta".

"Ens van dir que Espanya es trencava. Bé, quan va ser a punt de trencar-se va ser precisament quan ells governaven l'any 2017. Diuen, oi, Francina?, que anem camí d'una autocracia. I resulta que un setmanari gens sospitós de ser socialdemòcrata, com és 'The Economist', fa escasses setmanes va dir que Espanya, des que tinc l'honor de ser president del Govern central, ha escalat dues posicions més en el rànquing de democràcies plenes", ha reivindicat.

AGENCIA ESTATAL DE SALUT PÚBLICA

"El que tenim davant és això, una oposició sense rumb. Que un dia et vota una cosa, l'endemà te'n vota una altra, com amb les pensions. Et vota que no quan el seu vot és imprescindible i et vota que sí quan el seu vot és absolutament innecessari, perquè ja tenim una majoria parlamentària. Tenim un cap de l'oposició que no és president del govern perquè no vol, però que tampoc és cap de l'oposició perquè no en sap", ha prosseguit Sánchez.

Un exemple d'això, ha assenyalat, és la recent negativa del PP --junt amb Vox i Junts-- a la creació de l'Agència Estatal de Salut Pública, que el secretari general dels socialistes ha considerat necessària per modernitzar el sistema sanitari espanyol per, entre altres coses, "la vigilància i supervisió de pandèmies que poguessin succeir".

"No han votat en contra d'una llei, han votat en contra de reforçar la sanitat i la salut pública al nostre país. Tant d'estat que diuen que són, per als assumptes d'estat es necessita una oposició d'estat. I aquest PP ni ha estat, ni està, ni se l'espera en els assumptes d'Estat", ha sentenciat.

LA RESPOSTA, EL BOE

El full de ruta del "pacte de El Ventorro", ha dit, és "la retallada de drets, la negació de la transició ecològica i de l'obertura comercial", la resposta de la qual per part del Govern central ha de ser el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

"Com fem front a la internacional ultradretana que tenim expandint-se no solament a nivell territorial sinó també a nivell internacional? Amb el Butlletí Oficial de l'Estat. Què els molesta, els drets laborals? Doncs seguirem apujant el salari mínim interprofessional tots els anys que estiguem al capdavant del Govern central. Què els molesta, les polítiques d'igualtat de gènere? Doncs hem renovat el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i hem aprovat una llei de paritat", ha exposat Sánchez.

També s'ha compromès a continuar avançant cap a les energies renovables --que el 2030 espera que suposin el 80% del total a Espanya-- i a reduir les taxes d'abandonament escolar i l'atur estructural a xifres "d'un dígit" i homologables als nivells europeus.

"Jo tinc les mateixes ganes que el primer dia que vaig arribar a la secretaria general i a la presidència del Govern central. I el que us demano és que, quan arribi el moment d'aquest any 2027, siguem conscients del que ens estem jugant, no com a partit, sinó com a societat. Perquè llavors, el que es decidirà és si hi ha una majoria progressista o una majoria negacionista", ha conclòs Sánchez.