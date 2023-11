Sánchez carrega contra els que recolzen "el setge" a seus del PSOE: "L'avanç social i la convivència mereixen la pena"

Altres càrrecs socialistes retreuen Feijóo el seu "silenci" a la nit amb més tensió a la concentració de Ferraz



MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha carregat aquest dimarts contra els que "per acció o omissió" recolzen el "setge" a les seus socialistes a tota Espanya, en una nit en la que s'han repetit les protestes pels pactes amb els independentistes catalans i la llei d'amnistia.

"No esperem res dels que per acció o omissió recolzen el setge a les cases del poble socialistes. El seu silenci els retrata", ha retret Sánchez en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press, en el que ha insistit que les protestes davant les seus del partit "no faran fallida" la tasca del PSOE. "L'avanç social i la convivència mereixen la pena", ha destacat.

El senador del PSOE i expresident del Senat, Ander Gil, ha criticat a més el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè, al seu judici, "no pot estar callat davant els atacs a la policia, la seu del PSOE i les cases del poble". "Són un atac a la democràcia. El seu silenci és d'una irresponsabilitat gravíssima", ha indicat en xarxes socials.

Així mateix, el president d'Astúries, el socialista Adrián Barbón, ha assegurat que "aquest tipus de comportaments no té cap justificació", en referència a la protesta al carrer Ferraz, a la que han assistit unes 7.000 persones segons Delegació del Govern espanyol, la més multitudinària de les quatre que s'han convocat.

"Lamento profundament que no existeixi un pronunciament exprés del conjunt dels altres partits en contra de la violència. Molts ho han fet, ho han condemnat i és just reconèixer-ho. L'extrema dreta de Vox no obstant recolza les concentracions violentes, les anima i les encoratja", ha expressat en un extens missatge publicat a xarxes socials.

Finalment, Barbón ha lamentat "profundament" el "silenci" del PP. "Perquè una cosa és tenir plantejaments polítics diferents i oposar-se al projecte polític socialista i una altra, molt diferent, blanquejar la violència", ha escrit, al mateix temps que ha demanat als 'populars' que, "pel bé de la democràcia", el PP "ha de reaccionar davant aquesta situació d'extrema gravetat".