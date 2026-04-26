Sánchez carrega contra els "pactes de señoros" de Feijóo i Abascal que "violen" el principi de no discriminació

CÒRDOVA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha arremès aquest diumenge a Còrdova contra els acords de govern entre el Partit Popular i Vox, qualificant-los de "pactes de señoros", a els qui ha acusat de "donar una puntada a la Constitució" en violar el principi de no discriminació.
"Tantes lliçons que donen de constitucionalisme el PP i Vox, i el primer que han fet només arribar és acordar donant-li una puntada a la Constitució i violant un sagrat principi de la Constitució, que és el principi de no discriminació. Consells venc, que per mi no tinc", ha afirmat Sánchez, durant un míting a Còrdova de la candidata a la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero.
El cap de l'Executiu ha defensat que el seu Govern té "prioritats nacionals" diferents a les de la dreta i la ultradreta, i ha contraposat l'Espanya de 2018, que al seu judici estava "fracturada, estancada i desconfiada", amb la de 2026.
"La prioritat és tenir una Espanya que aposti per la pau i no a la guerra, que aposti per una ocupació que et permeti arribar a fi de mes o que quan siguis atès en un hospital ho facin com a pacient i no com a client", ha assenyalat Sánchez, que ha rematat la seva frase dient que "és un orgull ser espanyol".
En aquest sentit, Sánchez ha cridat a sentir orgull per les dades econòmiques que reflecteixen la "reducció del desequilibri", en relació a l'Espanya de 2018, i per l'enfortiment de la cohesió territorial. "Nosaltres anem a parlar de prioritats i la prioritat d'Espanya és un progrés just i no una reculada com ells estan plantejant. Una Espanya digna que progressa, que no deixa a ningú enrere i que defensa la pau. Aquestes són les nostres prioritats", ha insistit.
Així mateix, el líder socialista ha recordat la compareixença judicial de l'ex-president Mariano Rajoy pel 'cas Kitchen', que ha catalogat com "la segona part de la Gürtel". "La corrupció en el PP no es crea o desapareix, es transforma com l'energia", ha indicat.
LA "MATEIXA MELODIA" D'AYUSO I MORENO BONILLA
D'altra banda, Sánchez ha criticat la gestió del president andalús, Juanma Moreno, assegurant que, encara que utilitza un to diferent al d'Isabel Díaz Ayuso, segueix la "mateixa melodia" de retallades. "Es pot privatitzar l'Estat del benestar insultant com fa Ayuso o a la callada com fa Moreno Bonilla", ha sentenciat, després d'acusar a la Junta d'engrossir les llistes d'espera per afavorir a la sanitat privada.
En aquest sentit, Sánchez ha enaltit la candidatura de Montero per ser una "metgessa amb experiència de gestió", capaç de reforçar la sanitat pública i "blindar la seva naturalesa". "Què millor candidata que María Jesús Montero?", ha qüestionat. A més, el president de l'Executiu ha fet una crida a la mobilització per a les eleccions del 17 de maig, i ha reivindicat una "Andalusia feminista" que faci front als "pactes de señoros" entre Abascal i Feijóo.
"Nosaltres reivindiquem una Andalusia feminista, una Andalusia on no solament les dones, sinó molts homes, estem amb la causa de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. I aquesta terra ho sap bé. El futur no s'espera, el futur es construeix", ha sostingut.
Finalment, ha demanat que la prioritat a Andalusia ha de ser defensar el patrimoni comú que és "la classe treballadora" de la regió, basada en la sanitat o en l'educació pública. "El 17 de maig va a haver-hi un abans i un després amb Andalusia apostant per María Jesús Montero, pel Partit Socialista i donant aquest canvi que necessita Andalusia que és defensar el públic per demostrar a tota Espanya que defensar el públic és fer gran a la teva societat", ha postil·lat.