Sánchez buscarà una solució al CGPJ si el bloqueig continua i acusa a digitals "finançats pel PP" de llançar fals rumors

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha avançat que buscarà una solució per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) si continua el bloqueig de l'òrgan que porta més de cinc anys caducat i a més ha alertat davant de mitjans digitals als quals ha acusat d'escampar fals rumors i estar finançats pel Partit Popular.

Sánchez ha fet aquestes declaracions en una entrevista a TVE, hores després de confirmar que continua al capdavant del Govern espanyol després de prendre's uns dies per reflexionar.

En ser interrogat sobre si això implica mesures, Sánchez simplement ha assenyalat que es referia a desterrar els insults del Parlament i el rebuig a la desinformació i els fals rumors, però no ha concretat iniciatives concretes.

Respecte als mitjans de comunicació, ha carregat contra els "digitals o pàgines web" que al seu judici no són mitjans informatius i que estan "pervertint" el debat públic. Considera que fan un ús "espuri" de les xarxes socials i diu que estan finançats per governs autonòmics o municipals del PP i de Vox o per "determinades empreses".

Sobre el Poder Judicial, assenyala que aquestes "denúncies falses" es presenten davant dels tribunals, que al seu judici, estan contribuint a "minar la credibilitat i el prestigi" d'una institució bàsica pel funcionament de la democràcia, segons ha indicat.