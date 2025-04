Sánchez busca augmentar les vendes d'Espanya a la Xina en plena guerra aranzelària amb els Estats Units

Aquesta setmana fa un viatge oficial al gegant asiàtic i al Vietnam i espera aconseguir avenços a favor del sector cosmètic i agropecuari

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, inicia aquesta setmana un viatge oficial al Vietnam i a la Xina amb caràcter comercial en el qual busca incrementar les vendes de les empreses espanyoles en aquests països en plena guerra aranzelària oberta pel president dels Estats Units, Donald Trump.

L'objectiu del viatge és equilibrar les balances comercials amb tots dos --actualment venen molt més a Espanya del que compren-- i adquireix especial rellevància en el context actual, segons indiquen fonts governamentals, que esperen aconseguir avenços que facilitin l'entrada al mercat xinès d'empreses espanyoles de diversos sectors com el farmacèutic, el cosmètic i l'agropecuari.

Malgrat la sacsejada provocada per les mesures aranzelàries de Trump --un 20% a la UE i un 54% a la Xina, que ha respost amb la mateixa moneda-- a La Moncloa asseguren que els Estats Units continuen sent un soci insubstituïble i aquest viatge no és en contra ningú, sinó a favor d'ampliar i diversificar mercats.

Recalquen a més que no es tracta d'una reacció a Trump, ja que fa mesos que ho preparen, des que el setembre del 2024 Sánchez va estar de viatge a Pequín i el president Xi Jingping el va convidar a tornar el 2025. El motiu, la celebració del 20è aniversari de l'Associació Estratègica Integral, que regula la relació bilateral en un ventall molt ampli de temes signada a Madrid el 2005, durant la visita de l'aleshores president, Hu Jintao.

PRIMER VIATGE D'UN PRESIDENT ESPANYOL AL VIETNAM

Sánchez parteix cap al Vietnam juntament amb un grup d'empresaris espanyols --estaran a la primera part del viatge, però no acudeixen a la Xina-- aquest mateix dilluns a la nit encara que no iniciarà la seva agenda fins al dimecres 9 d'abril a Hanoi.

Allà es reunirà amb les principals autoritats polítiques del país: el primer ministre, el president, el secretari general del Partit Comunista i el president de l'Assemblea Nacional. Es tracta del primer viatge oficial d'un president del Govern central a aquest país.

L'endemà estarà a Ho Chi Minh, la capital econòmica, on intervindrà en el fòrum 'Espanya Oberta' i es podria reunir amb un grup d'estudiants espanyols a la ciutat. Finalment el divendres 11 estarà a Pequín, primer mantindrà una trobada amb inversors xinesos i després es reunirà amb el seu homòleg, el president Xi.

ESPANYA IMPORTA MÉS DEL QUE EXPORTA

El Govern central és conscient que manté relacions comercials molt desequilibrades amb la Xina i el Vietnam i considera que té una oportunitat per revertir aquesta realitat. Vietnam exporta a Espanya 5200 milions d'euros anuals i només n'importa 530 milions.

Amb la Xina, el desequilibri és encara més gran: venen 45.000 milions i compra a Espanya només 7.400 milions d'euros. Aquesta diferència entre importacions i exportacions a Pequín suposa més del 70% de tot el dèficit comercial que acumula Espanya, segons apunten des de La Moncloa.

L'objectiu, per tant, és augmentar les vendes i per això cal incrementar la interlocució política per generar més confiança a mercats tradicionalment difícils per als productes espanyols, que troben diverses barreres d'accés. Espanya, per tant, té la intenció de continuar oberta als seus productes, això sí, sempre que ells també s'obrin, indiquen les fonts consultades.

VIATGE COORDINAT AMB LA UNIÓ EUROPEA

D'altra banda, davant de les suspicàcies generades pel viatge a l'oposició, La Moncloa respon que el contingut de la gira està coordinat amb la Unió Europea, després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar que es fes "en col·laboració, en coordinació i amb informació" als socis comunitaris i va advertir Sánchez que iniciar un camí "unilateral d'esquena a la UE és una equivocació que Espanya no ha de cometre".

En aquest sentit, fonts de La Moncloa recorden que la Unió Europea considera la Xina com un soci, competidor i rival sistèmic i el viatge de Sánchez no pretén canviar aquesta concepció. Això sí, aposta per desenvolupar els àmbits en què puguin trobar punts de connexió i establir una agenda positiva.