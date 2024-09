Sánchez i Begoña Gómez acudeixen junts al cinema per veure 'El 47'

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha deixat veure aquest dimecres juntament amb la seva esposa Begoña Gómez al cinema per veure 'El 47', de Marcel Barrena, en unes imatges que ell mateix ha publicat a la xarxa social X.

"La dignitat no és una cosa abstracta. La dignitat és la lluita per l'aigua, la lluita per la llum, la lluita per Correus, la lluita per la sanitat i l'educació públiques. Això és la dignitat", ha escrit a X després de visualitzar el film.

Així mateix, ha dit que surt "emocionat" de veure la pel·lícula, "un homenatge meravellós a l'Espanya plural i treballadora que van construir els nostres pares, mares, avis i àvies", ha afegit.

El mandatari i la seva esposa s'han deixat veure de nou junts enmig de la investigació del 'cas Begoña' per un presumpte delicte de corrupció i tràfic d'influències.

Després de conèixer-se aquesta investigació, han estat poques les ocasions en què han aparegut junts. Gómez va reaparèixer per sorpresa en un míting del PSOE el 5 de juny i, posteriorment, el diumenge 9, quan van acudir al col·legi electoral per votar pels comicis europeus. Posteriorment, van assistir als Jocs Olímpics de París