Sánchez avisa el PP i Junts: "La història els jutjarà abans del que creuen i amb més contundència del que imaginen"

MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha avisat el PP i Junts que si finalment rebutgen els decrets llei d'habitatge que es decideixen aquest divendres al Congrés "la història els jutjarà abans del que creuen i amb més contundència del que imaginen".
Després del debat dels decrets que el Govern central ha defensat a la cambra baixa per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge, Sánchez ha volgut fer una intervenció final per referir-se als grups parlamentaris.
En la seva intervenció, el president ha "pregat" als grups parlamentaris que donin suport als textos per intentar posar "ordre" i "humanitat" al mercat de l'habitatge, i ha acabat fent un avís al PP i Junts, formacions que han avançat el seu vot en contra als dos textos.
"Si vostès són aquí per servir els interessos d'unes elits immobiliàries, que serà legítim, però que no és, per descomptat, l'interès de la gent corrent. Facin el que és correcte, perquè crec que si no, la història els jutjarà abans del que creuen i amb més contundència del que imaginen".