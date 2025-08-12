Sánchez avisa que la nit serà "complicada" pels incendis i demana seguir les recomanacions de les autoritats

MADRID 12 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat aquest dilluns que la nit serà "complicada" a les zones afectades pels incendis forestals que assoten diferents punts del país, alhora que ha demanat a la ciutadania "molta precaució" i "seguir les recomanacions de les autoritats".
El cap de l'Executiu central ha assenyalat, en un missatge que ha publicat a la xarxa social 'X', recollit per Europa Press, que "tots els mitjans del Govern espanyol" s'han posat a disposició "per lluitar contra els incendis".
Alhora, Sánchez ha traslladat tot el suport "a les persones que es troben en zones afectades" i ha desitjat la "ràpida recuperació" als dos bombers ferits "mentre lluitaven contra el foc a Galícia".
El foc s'estén per molts punts d'Espanya aquest dimarts amb més d'una dotzena d'incendis forestals, la majoria d'ells concentrats a Castella i Lleó --on hi ha més de 5.000 persones desallotjades-- i Orense (Galícia). La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha desplegat prop de 1.000 militars i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) ha enviat efectius per col·laborar en les tasques d'extinció al llarg del dia.