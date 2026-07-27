Sánchez avisa que l'"emergència climàtica mata" i aposta per un pacte d'estat contra el "negacionisme"

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dilluns que l'"emergència climàtica mata" i ha apostat per un pacte d'estat contra l'emergència climàtica i el "negacionisme". A més, ha assenyalat aquesta batalla no es guanyarà només des de l'executiu, ni des de cadascuna de les accions socials de les ONG o la societat civil o científica, sinó que "la guanyarà el país unit, Europa unida".
Així s'ha pronunciat aquest dilluns durant la seva intervenció en la presentació de la Xarxa de Refugis Climàtics en el marc del pacte d'estat contra l'emergència climàtica, un acte en el qual també han intervingut la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Sara Aagesen; la ministra de Sanitat, Mónica García, i la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sáiz.
Sánchez ha repassat la situació assegurant que els estius cada vegada són més "difícils, destructius i, per tant, mortífers", i ha recordat que des de començaments d'any els incendis han arrasat prop de 150.000 hectàrees a Espanya, ja han mort 13 persones, la xifra de morts per calor a Espanya s'enfila segons les estadístiques a més de 3.800 persones.
PLANTEJA REDUIR-NE LES CAUSES I ANTICIPAR-SE ALS EFECTES
"Per tant --ha dit--, crec que les dades són clares" i fent referència al discurs anterior de la vicepresidenta tercera del Govern central, Sara Aagesen, ha advertit que "l'emergència climàtica mata".
Per això, ha assenyalat que no n'hi ha prou amb atendre'n les conseqüències, que s'està fent, sinó que cal "reduir-ne les causes" i anticipar-se als seus efectes amb la finalitat de preparar millor Espanya "per protegir la vida de la gent".
I per fer-ho, ha apostat per un pacte d'estat contra l'emergència climàtica i contra el "negacionisme i la inacció". Un negacionisme que aquest mateix matí Aagesen ha situat en Vox i ha recordat que el PP governa amb aquest partit a diverses comunitats, que són les responsables de la "prevenció" dels incendis.
"Contra els fenòmens extrems, pacte d'estat. Contra les desigualtats, pacte d'estat. I contra el negacionisme i la inacció", ha assenyalat Sánchez.
Segons Sánchez, aquesta batalla no es guanyarà només des de l'executiu, ni des de cadascuna de les accions socials que puguin fer les ONG o la societat civil o científica, sinó que "la guanyarà el país unit, Europa unida".