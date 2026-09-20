Sánchez augura una victòria electoral en les municipals i generals: "Fins al 2031 i més enllà!"

Alberto Paredes - Europa Press
GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha augurat aquest diumenge una victòria socialista en el cicle electoral que s'obre el 2027, amb eleccions municipals i generals: "Fins al 2031 i més enllà! Ànim i a per la victòria".
"Guanyarem les eleccions municipals el maig vinent de 2027 i guanyarem les generals el proper any 2027", ha dit durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Barcelona) amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
També ha ironitzat sobre com reaccionaran PP i Vox a una eventual victòria socialista: "Quan les guanyem, ja sabem el que faran PP i Vox l'endemà: demanar eleccions anticipades".
"Nosaltres els recordarem que, quan governa l'esquerra, també duren quatre anys les legislatures. Fins al 2031 i més enllà!, ha exclamat.
Els militants congregats a la Pineda de Gavà l'han vitorejat en diferents ocasions amb crits de 'Sánchez no estàs sol', 'Pedro, Pedro, Pedro' i 'President'.