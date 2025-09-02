Sánchez assistirà el dijous a la reunió de líders europeus amb Zelenski a París

MADRID 2 set. (EUROPA PRESS) -
El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, participarà aquest dijous en una trobada a París amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i els principals líders polítics de França, Regne Unit i Alemanya, així com amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, segons han confirmat fonts governamentals.
L'objectiu de la reunió, han explicat des de Moncloa, serà per "fer un balanç dels progressos dels debats sobre les garanties de seguretat per a Ucraïna" i abordar l'"estratègia col·lectiva de pressió" sobre Rússia.
Segons ha explicat un dels principals assessors de Zelenski, Mijailo Podoliak, la reunió servirà concretament "per parlar d'unes garanties de seguretat per a Europa en tot el seu flanc est". Aquesta cita està emmarcada dins de la coneguda com a Coalició de Voluntaris, amb una trentena de països aliats de Kíiv.
Sánchez ja va participar en una reunió virtual d'aquesta coalició de països el passat 13 d'agost, dos dies abans de la cimera entre els Estats Units i Rússia que es va celebrar entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el rus Vladímir Putin.