BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que tornaria a parlar amb Junts en cas de necessitar els seus escons després de les eleccions generals d'aquest diumenge: "Per aquestes polítiques socials al Congrés buscaria escons fins a sota les pedres".
"Si hi ha una majoria parlamentària alternativa a un govern del PP amb Vox, en la qual necessitem parlar amb qualsevol d'aquestes forces polítiques, em veuré obligat a parlar-hi i a respectar-les, independentment que discrepi de moltes de les coses que ha fet Junts", ha dit en una entrevista a El Periódico de Catalunya recollida per Europa Press.
Ha afirmat que, després de vuit anys de govern, ha demostrat que compleix amb la seva "responsabilitat" d'unir les esquerres i ha cridat a fer una mobilització intel·ligent per frenar la dreta.
"És molt important que siguem conscients que, aquella persona que vota el PSOE, el Front Ampli, Podem, qualsevol organització política d'esquerres, estigui en una circumscripció on un d'aquests partits no tingui cap opció de trobar representació li està regalant el diputat a PP i Vox", ha dit.
Preguntat sobre quin compromís ofereix a Catalunya, ha afirmat que respecta; finançament autonòmic; la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA); una inversió que s'executa de manera "molt més intensa" de la feta fins ara; i el reconeixement lingüístic de Catalunya.
FINANÇAMENT
Sobre finançament autonòmic, Sánchez ha negat que la proposta del nou model beneficiï Catalunya per sobre de la resta: "Totes les comunitats reben més recursos que amb el sistema actual i cap en perd".
Ha assegurat que totes les comunitats rebran "els recursos més grans de la seva història", els quals situa en 53.800 milions d'euros més que amb el govern anterior .
CORRUPCIÓ I RODALIES
En una altra entrevista a '20Minutos' recollida per Europa Press, i preguntat per la presumpta corrupció que afecta el PSOE i el seu entorn, Sánchez ha subratllat que la corrupció zero no existeix "però sí la tolerància zero", ha defensat que els socialistes hi han actuat sense mirar el carnet i ha recordat que l'únic partit condemnat per lucrar-se de la corrupció és el PP.
Respecte a la situació de Rodalies, ha destacat que el Govern central ha mobilitzat 8.000 milions i executat el 40% de la inversió i s'ha compromès a "elevar l'execució".