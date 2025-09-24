Sánchez assegura que la seva dona i el seu germà "són innocents" i espera la mateixa repercussió quan es demostri

MADRID 24 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la seva dona Begoña Gómez i el seu germà David Sánchez, "són innocents" dels presumptes delictes que els atribueix la Justícia i espera que quan aquesta innocència es demostri tingui la mateixa repercussió mediàtica que les actuacions que està duent a terme el jutge Juan Carlos Peinado.
Sánchez ha fet aquestes declaracions després que aquest mateix dimecres, el jutge Peinado --que duu a terme la investigació contra la seva dona-- hagi comunicat que aquesta se sotmetrà a un jurat popular si finalment s'obre judici oral contra ella per delicte de malversació.
El dia anterior, l'Audiència Provincial de Badajoz va enviar al banc dels acusats a David Sánchez per delictes de prevaricació i tràfic d'influències.
"Sobre el meu germà i la meva dona, com he dit en moltes ocasions el temps posarà les coses al seu lloc, ens toca defensar la veritat doncs defensarem la veritat i la veritat és que el meu germà i la meva dona són innocents", ha indicat Sánchez en una roda de premsa a Nova York, després de participar aquesta setmana en el 80º període de sessions de l'Assemblea General de Nacions Unides.
A continuació ha afegit que espera que "quan això succeeixi i la Justícia així ho dicti, tingui la mateixa repercussió mediàtica que té ara mateix tot el que està plantejant el jutge Peinado" ha assenyalat expressant el seu desacord amb les decisions adoptades per l'instructor.