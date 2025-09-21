Sánchez assegura que el Regne Unit, Canadà i Austràlia "no seran els últims" països en reconèixer l'Estat palestí

MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge que el Regne Unit, Canadà i Austràlia "no seran els últims" països en reconèixer l'Estat palestí, i ha recordat que Espanya va ser la primera a fer-ho.
"Vam ser els primers. El Regne Unit, Canadà i Austràlia no seran els últims. Junts, per la implementació de dos Estats en els quals israelianes i palestins puguin conviure en pau", ha assenyalat a través d'un missatge a la xarxa social 'X', recollit per Europa Press.
Així s'ha expressat després que els primers ministres del Regne Unit, Keir Starmer; Canadà, Mark Carney; i d'Austràlia, Anthony Albanese, hagin anunciat el reconeixement dels seus respectius països a l'Estat palestí, un simbòlic moviment conjunt que ja havien anticipat en els últims mesos i al que se sumaran en les properes hores altres set governs més, inclòs el de França.