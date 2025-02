Sánchez assegura sobre el PP: "Tenim ara mateix una oposició que el que diu Abascal va a missa"

MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que Espanya té un Govern "que sap on va" mentre que al davant, hi ha una oposició "sense rumb" i que atén al que diu Vox : "Tenim ara mateix a una oposició que el que diu Abascal va a missa".

"El Govern marca el rumb i al davant tenim a una oposició que fa tombs. No només això, perquè el problema no és que faci tombs, és que quan un, també en política succeeix el mateix, no sap on vol anar, acaba en el lloc equivocat. I nosaltres tenim ara mateix a una oposició que el que diu Abascal va a missa", ha indicat Sánchez aquest dissabte a la tarda a Logronyo, en el 16 Congrés Regional del PSOE de La Rioja.

Sánchez ha tornat a intervenir avui per segona vegada en un congrés del partit, després de fer-ho aquest matí al X Congrés del PSE-EE celebrat al Kursaal donostiarra, i ha remarcat que aquesta setmana, en la qual han començat les sessions de control al Govern d'aquest curs polític, el líder de Vox, Santiago Abascal, li va dir: "L'Administració Nord-americana posarà aranzels perquè vostè li cau malament a l'Administració Nord-americana".

L'endemà, segons ha destacat Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va dir el mateix". "I resulta que no era Sánchez, era l'IVA, que per cert també es paga a Hongria i a Itàlia", ha indicat.

Sánchez ha declarat que si aquesta "amenaça" s'arriba a materialitzar, el Govern estarà, textualment, amb els agricultors, els ramaders, la indústria, les empreses, els treballadors espanyols i amb els interessos de la Unió Europea.

"Amb prudència, per descomptat, però també amb fermesa", ha remarcat el president, qui s'ha preguntat "on és la ultradreta i la dreta" quan succeeixen aquest tipus de debats.

"Estan callats. No han dit ni 'mu', no han obert la boca. Sabeu per què? Perquè ells es donen molts cops de pit. Són molt forts amb el feble, però són servils amb el poderós. Això és el que els passa. No ens equivoquem. No ens equivoquem. El seu no és el tot per la pàtria. El seu és el tot per la pasta. Aquesta és la gran diferència entre ells i nosaltres".

Sánchez també ha indicat que "l'única aportació" que ha fet Feijóo a la política espanyola és "obrir els governs de bat a bat a la ultradreta. A Vox, ja siguin governs municipals o governs autonòmics".

"Nosaltres ens posem la samarreta de la Selecció Espanyola tots els dies de l'any, enfront d'aquells que solament la hi posen quan ja està el partit fet, quan ja està el partit solucionat. Amb la revaloració de les pensions, per exemple, o la pujada del Salari Mínim Interprofessional. Que ara es posen tots molt estupendos els de el PP", ha assegurat Sánchez, qui a més ha ironitzat, sobre la tributació del SMI, que "el que per descomptat no es retenia en l'IRPF eren els sobresous en B que li donava Bárcenas a tota la direcció del Partit Popular".