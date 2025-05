Sánchez assegura a les patronals que la reducció de jornada farà "millors" les empreses

Anuncia la concessió de 53 milions en ajuts per al desenvolupament de sistemes tecnològics

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat a les patronals espanyola i catalana que no es tanquin a la reducció de la jornada laboral, que portaran al Consell de Ministres aquest dimarts, perquè farà "millors" les empreses.

"Estem convençuts que contribuiria a millorar la productivitat i l'estabilitat de la força treballadora i, per tant, les nostres empreses", ha dit aquest dilluns en la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya.

Ha afegit que l'economia europea "ha de mantenir el seu pes global apostant pel capital humà i per la innovació, no per abaixar els preus o per jornades extenuants", i ha afirmat que, a parer seu, Espanya ha demostrat ser un exemple d'èxit en aquesta qüestió en els últims anys.

AJUTS A LA REINDUSTRIALITZACIÓ

Respecte a l'aportació d'Espanya a la reindustrialització d'Europa, que ha definit com "una de les principals prioritats" de l'executiu, Sánchez ha anunciat la concessió de 53 milions d'euros en ajuts al desenvolupament de sistemes tecnològics avançats i semiconductors en el marc de la segona convocatòria.

Aquests projectes, 16 dels quals a Catalunya, mobilitzaran més de 100 milions d'euros d'inversió públic-privada per a un sector "absolutament estratègic" per a Espanya, per a Catalunya i per a Europa i ha destacat la importància de crear les anomenades indústries del futur.