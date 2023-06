Sánchez assegura que l'ampliació del Port de Barcelona serà "la porta nord d'Europa"

Critica la "deslleialtat del PP" en la gestió a Brussel·les per aconseguir els fons europeus



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha assegurat que el projecte d'ampliació del Port de Barcelona "està cridat a ser la porta nord d'Europa", ha avançat que la maqueta bàsica ja està feta i que la inversió prevista superarà els 600 milions d'euros.

Ho ha dit aquest dimecres en la inauguració del Saló Internacional de Logística (SIL), que se celebra fins al 8 de juny a Fira de Barcelona Montjuïc i en què també hi han assistit el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent; la vicelehendakari segona i consellera de Treball i Ocupació del Govern basc, Idoia Mendia; la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué.

Sánchez ha explicat que aquestes instal·lacions seran "un dels nodes ferroviaris més potents del corredor mediterrani", que donaran servei al port, a la Zona Franca, al Polígon Pratenc i a les indústries del Baix Llobregat (Barcelona) i del sud de Barcelona.

Ha afirmat que ho faran "de manera eficient i sostenible" ja que permetran el transvasament anual de la carretera al tren de 400.000 contenidors i 46.000 semiremolcs, i ha sostingut que Adif i el Port de Barcelona avancen en la creació de la societat que explotarà les terminals logístiques del port, el Morrot, Can Tunis i la Llagosta.

PROJECTE COMPLEX

L'objectiu del Govern central, segons la ministra, és "acomodar als trens els milions de contenidors que arriben" als ports d'Espanya i retirar de la carretera, d'aquesta manera, el seu equivalent en camions per evitar emissions.

"Aquest és el repte que tenim per davant", ha assenyalat, després de qualificar de determinant la contribució del transport marítim en l'èxit de la transició energètica perquè més del 80% del comerç mundial es farà per vaixell i, a Espanya, els ports són punt d'origen o destinació de més del 50% del trànsit ferroviari de mercaderies.

La ministra ha confessat "la complexitat del projecte", ha garantit una bona col·laboració amb la Generalitat, ha mostrat voluntat d'avançar en els convenis de finançament en els pròxims mesos i ha dit, textualment, que les eleccions generals no haurien d'afectar els compromisos que Espanya ha contret amb Catalunya.

"DESLLEIALTAT DEL PP"

Per Sánchez, projectes com aquest són possibles gràcies als fons europeus els quals, en les seves paraules, no van ploure del cel sinó que van ser fruit d'un gran esforç diplomàtic del Govern central: "Va caldre vèncer moltes resistències a Brussel·les i combatre la deslleialtat del PP, que va fer tot el possible perquè descarrilessin".

La ministra ha assegurat que aquests fons han permès inversions a Catalunya per un import superior als 2.300 milions d'euros, tant de manera directa com en transferències i subvencions a la mobilitat.