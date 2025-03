Sánchez assegura que "Espanya farà tot el que estigui a la seva mà per garantir una pau justa i duradora a Ucraïna"

El president del Govern central s'ha fos en una abraçada amb Zelenski en finalitzar la foto de família a la cimera de Londres per Starmer

MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que "Espanya farà tot el que estigui a la seva mà" per garantir "una pau justa i duradora a Ucraïna", en el marc de la cimera aquest diumenge a Londres, organitzada pel primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer.

"A Londres, per seguir treballant amb els nostres aliats en la construcció de la pau justa i duradora que Ucraïna necessita. Espanya farà tot el que estigui a la seva mà per aconseguir aquest objectiu i garantir la seguretat i llibertat d'Europa", ha publicat en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

Abans de la reunió, els líders han fet una foto de família davant les banderes dels seus respectius països. Al final de la mateixa Sánchez i Zelenski s'han fos en una abraçada i han començat a pujar junts l'escala d'accés a la sala en la qual es desenvolupa la cimera mentre intercanviaven un breu diàleg.

A la cimera s'ha expressat un recolzament total a Zelenski després de la situació viscuda divendres passat a la Casa Blanca durant la seva reunió amb el president nord-americà, Donald Trump, en la qual aquest el va acusar de "irrespectuós" i "d'estar jugant amb la Tercera Guerra Mundial".

Després d'això, Sánchez, igual que altres líders europeus, ha mosrtat el seu suport al president ucraïnès amb un "Ucraïna, Espanya està amb tu".

Per la seva banda, el primer ministre del Regne Unit ha anunciat que el seu país presentarà als Estats Units, junt amb França i Ucraïna, una proposta d'alto el foc amb la intenció final que una delegació negociadora nord-americana la traslladi al Govern rus per a la seva avaluació i ha avançat que plantejarà la creació d'una coalició de països per accelerar la resposta europea a la guerra a Ucraïna i garantir la seguretat continental.