Sánchez diu que esbrinaran les causes del sinistre: "Si hi ha hagut negligències se sabrà"

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que l'executiu arribarà fins al final per aclarir les causes de l'accident ferroviari que ha deixat pel cap baix 68 morts a la província de Toledo i apunta a errors en el sistema de seguretat.
"Si hi ha hagut negligències se sabrà i si hi ha hagut errors en el sistema de seguretat es respondrà amb total contundència", ha assenyalat des del post de comandament avançat del lloc del sinistre a Urda (Toledo) en una declaració sense preguntes.
Sánchez ha dit que "no és assumible" per a un país com Espanya tenir dos accidents ferroviaris --el d'aquest dimecres i el del passat mes de gener a Adamuz (Còrdova)-- i s'ha compromès a reforçar la seguretat per recuperar la confiança en el sistema ferroviari.
"Si hem de reforçar encara més la seguretat per tornar a construir la confiança en el nostre sistema d'alta velocitat es farà, perquè el que no és assumible per a un país com Espanya és patir dos accidents ferroviaris d'alta velocitat en un mateix any", ha indicat al costat del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page.
El cap de l'executiu assegura que "tot Espanya està de dol" i ha avançat que es declararan tres dies de dol oficial a partir d'aquest mateix dijous.