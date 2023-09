Sánchez assegura que es dedicarà "en cos i ànima" a la seva investidura

Parlarà amb els partits i la societat civil per a una acord coherent "amb la lletra i l'esperit" de la Constitució



MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que es dedicarà "en cos i ànima" a aconseguir una majoria per a la seva investidura si fracassa la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Així, li ha retret que hagi sotmès el país a una "descomunal" i "capritxosa" pèrdua de temps, perquè és clar que no compta amb la majoria suficient.

En un acte a la CEOE amb el qual ha reprès la seva agenda pública després d'haver contret covid, Sánchez ha afirmat que parlarà amb la resta de forces polítiques i també "amb la societat civil" per arribar a un acord que sigui "plenament coherent amb la lletra i l'esperit de la Constitució", segons ha traslladat.

Amb tot, ha deixat clar que seran respectuosos amb els terminis, les formes i els procediments, que també són part de la democràcia, perquè "tot això importa", ha subratllat, però no renunciarà a subratllar aquesta manera d'actuar "nociva per a la societat", segons ha assenyalat.

"El temps no és de tal o qual candidat, el temps és de tots els espanyols i de totes les espanyoles i Espanya té coses molt importants, molt urgents a resoldre i no té per què perdre el temps capritxosament", ha etzibat.

Per tant, ha deixat clar que si rep l'encàrrec del Rei, es dedicarà "en cos i ànima" a aconseguir "una investidura autèntica" i no perdrà el temps "en gestos buits".

"Em dedicaré a dialogar amb la resta de forces polítiques, lògicament també a parlar amb la societat civil per teixir aliances i posar en marxa un projecte polític en positiu, de progrés i de convivència que garanteixi l'estabilitat del país i que sigui plenament coherent amb la lletra i l'esperit de la nostra Constitució", ha expressat.