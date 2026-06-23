Sánchez diu que continuarà tot i "les pedres al camí" després de la condemna a Ábalos

MADRID 23 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts que el seu govern continuarà malgrat les dificultats, durant un acte a l'Imserso, en el qual ha evitat respondre als periodistes sobre què opina de la sentència del Tribunal Suprem que condemna el seu exnúmero dos, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó per corrupció.
Sánchez ha anunciat durant l'acte l'aprovació aquest dimarts en el Consell de Ministres d'un nou reial decret per a la inversió de 2.218 milions 'extra' per a dependència, "la més gran en dependència de la història de la democràcia" que gairebé multiplica per cinc el finançament estatal des que va arribar a l'executiu i que permetrà finançar el 50% del sistema de dependència fins a superar els 7.200 milions l'any 2027.
Ha assenyalat que avui era un dia "molt especial" per aquest motiu i ha afegit "als qui es pregunten per què aquest executiu", que aquest govern "vol continuar malgrat totes les dificultats i les pedres al camí, jo els dic que la resposta és aquesta, que la resposta és aquí".
De fet, ha afegit que continua per "millorar la vida de la gent". "Continuem per ampliar i consolidar drets socials. Continuem per construir una Espanya més justa i millor", ha reblat.
En la seva opinió, amb aquest anunci el seu govern farà d'Espanya "un país millor i una democràcia millor". No obstant això, Sánchez no ha volgut respondre a les preguntes dels periodistes ni a l'entrada, ni a la sortida de l'acte.
A la sortida, un grup de ciutadans li ha cridat "guapo", mentre que una senyora l'ha titllat de "pocavergonya".