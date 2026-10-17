Sánchez arriba amb Begoña Gómez al míting de Fuenlabrada: "Que ho escoltin alt i clar, t'estimo"

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat al míting que el PSOE celebra aquest dissabte a Fuenlabrada (Madrid) acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez, que se seurà al banc dels acusats per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències.
Quan ha pujat a la tribuna a pronunciar el seu discurs, li ha dedicat unes paraules d'agraïment: "Volia donar-te les gràcies per ser la meva esposa, per ser la mare de les meves filles i per ser la meva dona", ha traslladat desfermant els aplaudiments dels 3.000 militants i simpatitzants presents.
"Ens han intentat trencar de totes les maneres i han aconseguit just el contrari", ha continuat Sánchez. "Avui estem més units i som més forts que mai. Així que, que ho escoltin alt i clar, t'estimo", ha afegit. A continuació Gómez, asseguda a primera fila, ha pujat a l'escenari i tots dos s'han abraçat.
Gómez torna a participar en un acte del PSOE, gairebé dos anys després de la seva última aparició, en el 41è Congrés celebrat a Sevilla al desembre de 2024.
A la seva arribada ha estat aclamada pels assistents al míting del PSOE que omplen el Centre d'Art Tomás y Valiente de la localitat madrilenya, que s'ha celebrat just a continuació del Comitè Federal que ha donat llum verda a les candidatures al Congrés i al Senat per a les eleccions generals del 29 de novembre.
"Bon dia Begoña, ets a casa teva", ha dit el líder dels socialistes madrilenys, Óscar López, a l'inici del seu discurs en aquest acte que marca l'inici de la precampanya.
L'esposa del cap de l'Executiu està a l'espera de judici amb jurat popular després que el jutge Juan Carlos Peinado posés fi a una investigació de gairebé dos anys i mig en què han declarat com a testimonis el ministre Félix Bolaños i el mateix Sánchez.