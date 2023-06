Sánchez apel·la a la unitat del PSOE perquè creu que "la victòria és possible" i veu "positiu" l'acord de Sumar

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha cridat aquest dissabte el PSOE a sortir "unit, valent i potent" en aquesta campanya electoral perquè creu que "la victòria és possible" en les generals del pròxim 23 de juliol i, a més, ha saludat l'acord de Sumar per anar junts als comicis.

"Perquè el progrés s'imposi sobre el retorcés la primera condició és que el PSOE surti unit, valent i potent", ha assenyalat Pedro Sánchez davant dels seus companys del Comitè Federal que estan reunits en la seu socialista del carrer Ferraz de Madrid, on aquest dissabte s'aprovaran les llistes al Congrés i al Senat.

El secretari general dels socialistes ha apel·lat a la unitat del partit després de referir-se al fort avanç de les dretes el passat 28 de maig que ha anat acompanyada, ha dit, de la "forta dispersió" que va tenir el vot dels partits a l'esquerra del PSOE. Després d'aquesta apreciació, ha advertit que la unitat és la "primera mostra de responsabilitat" per evitar dispersar inútilment energies.

"La responsabilitat és la condició per deixar enrere un soroll estèril i per concentrar-se en el que de debò importa a la ciutadania". Per tant ha considerat "notícies positives" l'acord de Sumar amb Podem i altres partits a l'esquerra del PSOE que, en la seva opinió, "s'orienten en el bon sentit".

Però, dit això, ha assenyalat que aquest acord no els ha de fer perdre de vista que la "gran responsabilitat sobre el que passi el pròxim 23 de juliol recau sobre les socialistes". "La victòria és possible", ha proclamat abans d'afirmar que el PSOE està en marxa i surt a guanyar les eleccions.