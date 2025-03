Sánchez apel·la a "relacions d'aliances, no de vassallatge" entre països: "Això no va de tenir cartes bones o dolentes"

MURCIA 2 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que les relacions entre els països en ple segle XXI són "d'aliances i no de vassallatge" i ha reiterat la defensa d'Espanya a Ucraïna davant del "neoimperialisme" de Putin, al qual ha acusat de voler annexionar unilateralment territoris de l'Est i l'Orient d'Europa.

"L'època en què les relacions internacionals tenien països sobirans i altres països súbdits es va acabar. Avui defensem un ordre internacional de països lliures, iguals i sobirans. Per això defensem Ucraïna davant de l'amenaça neoimperialista de Putin. Això no va de si tens cartes bones o dolentes, aquí la carta que val la pena és la carta de les Nacions Unides", ha asseverat Sánchez aquest diumenge, en al·lusió a les paraules que va pronunciar Donald Trump en la seva reunió amb Volodímir Zelenski divendres passat a la Casa Blanca, i abans de viatjar a Londres per assistir a una cimera dels líders dels països europeus principals.

El president, que ha clausurat aquest diumenge el 17è Congrés Regional del PSRM-PSOE a Múrcia, ha aplaudit la carta de les Nacions Unides perquè "consagra el respecte a la integritat territorial, a la sobirania nacional i el dret dels pobles a existir". "Tal com està defensant Ucraïna des de fa tres anys", ha subratllat.

Sánchez ha constret per aconseguir una pau "justa i duradora" a Ucraïna, però "no a costa de premiar a l'agressor de Putin", i ha insistit en la importància d'estar del costat d'Ucraïna. "Hem d'estar del costat del poble agredit, que és Ucraïna, i enfront de l'agressor, que és Putin, per garantir un ordre internacional basat en regles. I la principal regla el respecte a les fronteres, a la integritat territorial i no la llei del més fort", ha comentat.

En aquest sentit, ha assenyalat que Espanya no defensa "la llei del salvatge oest" i que pronunciar la frase 'Més Europa' "no és un eslògan sinó una assegurança de vida". "Avui més que mai, en aquests temps tan difícils que ens ha tocat viure en els últims set anys, amb pandèmies, guerres, crisis inflacionàries o energètiques, cal dir 'Més Europa'. Encara sort que estem els socialistes. Us imagineu això en mans de Rajoy, Feijóo i Abascal", ha manifestat.

Finalment, ha demanat al PP que miri Alemanya perquè "no es pot pactar amb aquells que volen trencar Europa" i ha advertit que hi ha gent que vol "dividir, desunir i afeblir" el bloc. "Alguns estan fora amb les seves xarxes socials. Aquesta tecnocasta, aquesta tecnoligarquia que l'única cosa que vol és buscar negoci al mercat comú europeu, però també tenen les seves sucursals a dins, i alguns els coneixem", ha postil·lat, abans de concloure que la dreta i la ultradreta "no han dit ni piu dels aranzels".