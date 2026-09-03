Sánchez anuncia que treurà de Ceuta 1.500 migrants més però avisa que no els pot fer fora "com sacs"

Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha destacat la sortida dels carrers de Ceuta en l'última setmana de 1.530 migrants, entre acollides, tornades i expulsions, i ha anunciat que preveuen "treure'n, almenys 1.500 més" en els pròxims dies. Si bé ha avisat que no es pot expulsar les persones "com sacs".
"Des del 10 d'agost, hem reubicat 3.300 migrants i n'hem retornat 3.658. Només en l'última setmana, n'hem tret dels carrers 1.530, entre acollides, tornades i expulsions. I en les pròximes dues setmanes pretenem treure'n almenys 1.500 més, cosa que hauria d'alleujar substantivament la situació a la ciutat", ha assegurat durant la seva compareixença al Congrés sobre la crisi a Ceuta.
El cap de l'executiu espanyol ha explicat que simultàniament s'ha mobilitzat un paquet d'ajuda humanitària de set milions d'euros per assistir els migrants. Així mateix, ha dit que el Govern central ha accelerat els procediments d'assistència, triatge i devolució, treballant de manera paral·lela per garantir "la seguretat i els drets" dels ciutadans locals.
Sánchez ha defensat que no es pot expulsar una persona de manera directa sense complir les garanties legals després de recordar que Espanya és una democràcia i un estat de dret integrat a la Unió Europea i la comunitat internacional. "Aquí convé fer un incís i explicar una cosa amb claredat: no es pot agafar un ésser humà del braç i fer-lo fora a l'altre costat de la frontera com si fos un sac de sorra", ha subratllat.
En aquest sentit, ha subratllat que els tractats internacionals, el dret comunitari i la legislació nacional obliguen a complir una sèrie de lleis i drets. "Ho fem per obligació. Però també per empatia. Per dignitat. Perquè pensem que serveixen per construir un món millor. I perquè volem que els nostres propis ciutadans es vegin protegits per aquests tractats quan es trobin en un altre país", ha indicat.