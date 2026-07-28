Sánchez anuncia que Saragossa serà la seu de l'Agència Estatal de Salut Pública

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que Saragossa serà la seu de l'Agència Estatal de Salut Pública, en virtut de l'acord assolit en la darrera reunió del Consell de Ministres d'aquest període de sessions.
"Enhorabona als saragossans i saragossanes, i enhorabona també al conjunt del país", ha afirmat el líder de l'executiu espanyol durant la seva compareixença per fer balanç del curs polític. "Cal tenir una Agència Estatal de Salut Pública que ens permeti tenir tots els recursos que no vam tenir durant els primers mesos funestos de la pandèmia", ha subratllat.