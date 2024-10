Sánchez anuncia el repartiment de 200 milions d'euros en ajuts de lloguer per a joves

Avança que impulsarà un reglament per "evitar fraus" en els allotjaments turístics i de temporada

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el seu executiu ha posat en marxa el repartiment de 200 milions d'euros en ajuts de lloguer per a joves.

Ho ha dit en una conferència durant la jornada 'World in Progress' de Prisa, en la qual també ha assegurat que el Govern central elaborarà un reglament "per evitar fraus en els contractes d'allotjament turístic i de temporada".

Sánchez ha instat totes les administracions amb competències en habitatge a "fer espatlla", i ha cridat a que s'apliqui la llei d'habitatge perquè considera que ofereix eines molt útils als ajuntaments i a les comunitats autònomes, en les seves paraules.

Ha assegurat que escolta amb atenció i comparteix la demanda de la manifestació d'aquest diumenge a Madrid per l'habitatge, i ha avisat que, si no es reacciona amb contundència a aquest problema, la societat espanyola acabarà dividida en dues classes: "I jo no vull una Espanya on hi hagi propietaris rics i inquilins pobres".

PRIORITAT ABSOLUTA

Ha defensat que el seu govern ha fixat l'habitatge com una prioritat absoluta, i ha destacat que en els 6 anys que fa que governa s'han aprovat "lleis pioneres", s'ha multiplicat per 8 la inversió en habitatge fins als 20.400 milions d'euros i s'està aconseguint contenir les pujades del preu del lloguer, segons les seves dades.

"També hem aconseguit posar fi a la xacra dels desnonaments que tant mal va fer en la crisi financera anterior, hem aconseguit protegir l'habitatge públic de l'especulació, hem aconseguit que milers de joves hagin pogut accedir al lloguer o comprar gràcies als bons i crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial", ha enumerat Sánchez, que ha afegit que tot això no és suficient.

El president del Govern central ha afirmat que el problema de l'habitatge requereix "mesures contundents", i també s'ha compromès a adaptar les que ja s'han aprovat.

SENSE "BASTONS A LES RODES"

Per Sánchez, el problema de l'habitatge "no entén de varetes màgiques, però tampoc de bastons a les rodes per poder implementar solucions adaptades a cadascun dels territoris", i ha defensat que la llei d'habitatge funciona on s'aplica, després de posar d'exemple Barcelona.

També ha posat en valor l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, de la setmana passada per impulsar durant aquesta legislatura la construcció de 50.000 habitatges protegits amb una inversió de 4.400 milions d'euros.

"És el camí que hem de seguir totes les administracions conjuntament. Tant de bo totes les administracions autonòmiques i locals ho entenguin així d'una vegada per sempre", ha subratllat.