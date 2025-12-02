Sánchez anuncia un reial decret per "flexibilitzar" les finances dels ajuntaments

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
És una mesura reclamada per Junts, amb els qui assumeix incompliments però confia a poder "reiniciar" el diàleg
BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà un reial decret per "facilitar i flexibilitzar" les inversions dels ens locals i ajuntaments, una mesura pactada amb Junts.
Ho ha avançat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que permetrà als alcaldes tenir més capacitat, flexibilitat i facilitat per invertir en projectes que no comportin despesa corrent: "Construcció d'habitatge, gestió d'aigua, i un llarg etcètera, que serà bo per als ajuntaments de Catalunya, però també per als del conjunt de l'Estat".
Aquest mateix reial decret inclourà, entre altres mesures, l'ampliació del termini per promoure la digitalització dels processos de facturació en empreses, petició també de Junts, amb qui Sánchez ha admès incompliments: "Jo assumeixo els incompliments, assumeixo els retards que efectivament ha criticat Junts per Catalunya".
ACORDS AMB JUNTS
A més d'aquests dos compromisos amb Junts que portarà al Consell de Ministres d'aquest dimarts, Sánchez també ha anunciat un reial decret amb una partida "que ajudi els propietaris davant els impagaments en cas d'arrendament a joves o a famílies vulnerables", una altra de les peticions del partit de Carles Puigdemont.
També en habitatge, i sobre la petició d'accelerar els processos per desallotjar immobles okupats, és una mesura en tramitació parlamentària i que Sánchez ha assegurat que "s'està avançant molt i molt bé" en la ponència; mentre que en multireincidència, ha dit que estan en el bon camí per arribar a un acord amb els grups parlamentaris sobre la proposició de llei que va presentar Junts al Congrés.
Sobre altres compromisos, com la desclassificació de documents secrets de l'operació Catalunya, ha dit que "ja s'ha donat" i s'ha creat una comissió parlamentària per fer-ho; i que estan treballant per publicar les balances fiscals de les comunitats autònomes.
"Estem treballant perquè la metodologia doni una xifra certa o aproximada a la real, sobre aquesta relació fiscal que tenim Catalunya i l'Estat", ha sostingut.
REUNIÓ AMB PUIGDEMONT
Sobre l'estat de les relacions amb Junts, ha dit que no nega la gravetat de la crisi que tenen amb aquest partit, i malgrat assumir incompliments i retards amb ells, manté la mà estesa: "Sempre he dit que la mà està estesa, que la nostra voluntat és de negociació, que complirem amb els acords que signem amb Junts" en l'acord de Brussel·les.
Preguntat per si es podria reconduir aquesta relació amb una reunió amb Puigdemont, ha dit textualment que no està en aquest estadi, sinó en un en què les converses estan trencades, i en preguntar-li per què no es va reunir amb el líder de Junts quan no ho estaven, ha dit que "tampoc no es va demanar" i que el sempre ha manifestat que no hi tindria cap problema.
Així mateix, ha esmentat la seva aposta per la normalització política a Catalunya i la validació de la llei d'amnistia per part del Tribunal Constitucional (TC) i de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE).
"Aquesta voluntat per part del Govern d'Espanya de normalitzar, que es recuperin tots els drets polítics per part dels líders del procés, crec que és total, és ferma, és rotunda. I juntament amb tota aquesta llista de compliments que, per descomptat, espero que puguin assentar les bases en un futur pròxim per reiniciar aquest diàleg", ha expressat.
PRESSUPOSTOS DEL 2026
Sobre si manté l'optimisme de poder aprovar els pressupostos del 2026, ha dit que és difícil i complex, però que no renunciaran a presentar-los, ni tampoc a mirar d'aprovar-los: "Perquè crec que paga la pena i perquè crec que a més els grups parlamentaris d'aquesta realitat complexa que tenim al Congrés se sentirien més representats amb uns pressupostos del 2026".
No obstant això, ha deixat clar que els comptes li permetrien arribar fins al final de la legislatura "perquè són bons per a l'economia, perquè compleixen els objectius de redistribució de la riquesa entre la població, sens dubte".