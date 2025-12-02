Sánchez anuncia un reial decret per "flexibilitzar" les finances dels ajuntaments

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 2 des.
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà un reial decret per "facilitar i flexibilitzar" les inversions dels ens locals i ajuntaments, una mesura pactada amb Junts.
Ho ha avançat en una entrevista a 'Rac1' recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que permetrà als alcaldes tenir més capacitat, flexibilitat i facilitat per invertir en projectes que no comportin despesa corrent: "Construcció d'habitatge, gestió d'aigua, i un llarg etcètera, que serà bo per als ajuntaments de Catalunya, però també pels del conjunt de l'Estat".
Aquest mateix reial decret inclourà, entre altres mesures, l'ampliació del termini per promoure la digitalització dels processos de facturació en empreses, petició també de Junts, amb qui Sánchez ha admès incompliments: "Jo assumeixo els incompliments, assumeixo els retards que efectivament ha criticat Junts per Catalunya".