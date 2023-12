Sánchez anuncia la pròrroga dels impostos a banca i a energètiques i apunta a la seva permanència

Modifica l'impost a energètiques perquè es puguin deduir inversions estratègiques



MADRID, 27 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres la pròrroga per un any més dels gravàmens als beneficis extraordinaris tant del sector financer com del sector energètic.

Així ho ha avançat a la roda de premsa posterior a l'últim Consell de Ministres de l'any, en la qual ha fet balanç de l'any i ha explicat les mesures aprovades per fer front a l'increment de preus i les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna.

En el cas del gravamen energètic, Sánchez ha explicat que s'introduiran modificacions a la llei general de pressupostos perquè es puguin deduir des de l'1 de gener les inversions estratègiques vinculades amb projectes industrials i amb la descarbonización del sistema productiu al país.

A més, Sánchez ha assenyalat el compromís de la revisió l'any 2024 d'aquesta figura tributària "que passarà ja a comptar amb un caràcter permanent". "L'impost va ser dissenyat amb una pervivència de dos anys, venceria el 31 de desembre d'aquest any i per tant el que hem fet ha estat garantir la seva pervivència a partir de l'any 2024, una vegada ja revisada", ha explicat el cap de l'Executiu.