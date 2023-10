Sánchez anuncia que preguntarà a les bases del PSOE si avalen els acords amb Junts i ERC

BRUSSEL·LES, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions i líder socialista, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Comitè Federal del PSOE de dissabte també aprovarà preguntar a la militància si avala els acords amb els partits que negocia l'amnistia per a la investidura. A més, en el comitè exposarà la seva posició "sobre els diferents aspectes que afecten el procés d'investidura" i està convençut que el resultat serà favorable als pactes.

Així ho ha avançat en una compareixença a Brussel·les després de la reunió del Consell Europeu, en la qual ha explicat que aquesta consulta s'afegirà a la que estava prevista sobre l'acord de govern de coalició entre el PSOE i Sumar.

"Aquest cop incorporarem si la militància avala que arribem a acords parlamentaris amb la resta de formacions polítiques que ens permetin aconseguir la majoria parlamentària per a la investidura", ha explicat Sánchez. Tant la data de la consulta com la pregunta concreta que es formularà a les bases s'aprovaran en el Comitè Federal i se sabran dissabte, segons han indicat fonts de la direcció del PSOE a Europa Press.

La normativa interna del PSOE només obliga a consultar la militància sobre un acord de coalició --com amb el de Sumar-- no sobre acords que permetin una investidura. No obstant això, segons Sánchez també demanaran l'opinió sobre els pactes que el PSOE necessàriament ha de signar amb PNB, Bildu, BNG, Coalició Canària i especialment ERC i Junts, que exigeixen, entre altres qüestions, una amnistia als implicats en el procés.

Sánchez ha justificat que no s'entri en més detall o es facin més consultes sobre acords concrets perquè en aquest moment està immers en el procés de negociació amb aquestes forces polítiques. "Si faig tot això me n'hauria d'anar al 27 de novembre", ha dit en referència a la data límit que té per aconseguir una majoria. Passat aquell dia es dissoldrien les Corts i es convocarien noves eleccions generals.