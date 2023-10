Sánchez anuncia que preguntarà a les bases del PSOE si avalen acords amb els partits que negocia l'amnistia

BRUSSEL·LES, 27 (EUROPA PRESS)

El president del Govern central en funcions i líder socialista, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Comitè Federal del PSOE de dissabte també aprovarà preguntar a la militància si avala els acords amb els partits que negocia l'amnistia per a la investidura. A més, en el comitè exposarà la seva posició "sobre els diferents aspectes que afecten el procés d'investidura" i està convençut que el resultat serà favorable als pactes.

Així ho ha avançat en una compareixença a Brussel·les després de la reunió del Consell Europeu, en la qual ha explicat que aquesta consulta s'afegirà a la que estava prevista sobre l'acord de govern de coalició entre el PSOE i Sumar.

"Aquest cop incorporarem si la militància avala que arribem a acords parlamentaris amb la resta de formacions polítiques que ens permetin aconseguir la majoria parlamentària per a la investidura", ha explicat Sánchez. Tant la data de la consulta com la pregunta concreta que es formularà a les bases s'aprovaran en el Comitè Federal i se sabran dissabte, segons han indicat fonts de la direcció del PSOE a Europa Press.

La normativa interna del PSOE només obliga a consultar la militància sobre un acord de coalició --com amb el de Sumar-- no sobre acords que permetin una investidura. No obstant això, segons Sánchez també demanaran l'opinió sobre els pactes que el PSOE necessàriament ha de signar amb PNB, Bildu, BNG, Coalició Canària i especialment ERC i Junts, que exigeixen, entre altres qüestions, una amnistia als implicats en el procés.