Sánchez anuncia que posarà un topall al finançament amb fons públics de mitjans "que no tenen lectors"

Presentarà un paquet de mesures sobre regeneració democràtica el 17 de juliol al Congrés



MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que posaran un topall al finançament amb fons públics dels mitjans de comunicació digitals que al seu judici "no tenen lectors", i als quals s'ha referit com a "pseudomitjans", segons ha indicat.

En una entrevista a la cadena Ser, recollida per Europa Press, Sánchez ha avançat que presentarà aquest paquet de mesures "de regeneració democràtica" en una compareixença al Congrés dels Diputats el proper 17 de juliol.

"El que estem estudiant, i és una de les propostes que faré al Congrés dels Diputats, és establir un màxim de finançament públic per als mitjans de comunicació. Perquè el que està succeint és que hi ha mitjans només tenen recursos públics i no tenen lectors", ha assenyalat.

El cap de l'Executiu proposarà també una modificació de la Llei de Publicitat Institucional per incorporar "transparència" en el finançament amb recursos públics dels mitjans digitals perquè, segons ha llançat el que "no és acceptable és que, amb recursos públics, s'estigui finançant la desinformació i els bulos".

Aquestes mesures se sumen a altres anunciades prèviament com la reforma de la llei del dret a l'honor i del dret a rectificació, anunciades per Sánchez després dels cinc dies de reflexió que es va prendre a finals d'abril per decidir si continuava o no al capdavant del Govern central.