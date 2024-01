Sánchez anuncia un pla de reforç en matemàtiques i comprensió lectora per a gairebé cinc milions d'alumnes

LA CORUNYA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge un pla de reforç en matemàtiques i comprensió lectora per als pròxims pressupostos generals de l'Estat que afectarà prop de cinc milions d'alumnes.

Segons ha indicat en el seu discurs de tancament de la Convenció Política del PSOE que se celebra a la Corunya, Sánchez es reunirà aquesta setmana vinent juntament amb la ministra Pilar Alegría amb el Consell Escolar per impulsar la mesura.

Segons han concretat fonts governamentals el pla afectarà 4,7 milions d'alumnes i tindrà una dotació superior als 500 milions d'euros, tot i que l'import exacte encara no està tancat. Afectarà els alumnes des de tercer de Primària fins a quart de Secundària i té tres potes.

En primer lloc, en l'horari lectiu pretén reduir el nombre d'alumnes per aula. En segon lloc, fora de l'horari lectiu hi haurà professors de suport per als alumnes amb dificultats en aquestes dues matèries i finalment s'establirà un pla de formació per al professorat per millorar l'ensenyament en matemàtiques.