Sánchez anuncia un pla de 14.100 milions per protegir l'economia espanyola dels aranzels dels EUA

MADRID 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous la posada en marxa des d'aquest mateix dijous d'un Pla de resposta i per al rellançament comercial, que mobilitzarà un total de 14.100 milions d'euros per mitigar els impactes negatius de la guerra comercial amb els Estats Units "i teixir un escut" que protegeixi l'economia espanyola.

En una compareixença al palau de La Moncloa, Sánchez ha desgranat les mesures "anticipatòries" que pensa adoptar el Govern espanyol, addicionals a les mesures que prengui el bloc comunitari, per respondre a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar uns aranzels del 20% a la Unió Europea a partir del 9 d'abril, i del 25% per a totes les importacions de vehicles fabricats a l'estranger, mesura aquesta última que ja ha entrat en vigor.

Dels 14.100 milions d'euros que mobilitzarà aquest pla, Sánchez ha precisat que 7.400 milions seran de nou finançament i 6.700 milions d'euros més es faran servir per a instruments ja existents per impulsar diferents mesures, amb dos grans pilars com a objectius: protegir empreses i treballadors, i reorientar la capacitat productiva espanyola, buscant nous mercats "amb el prisma" de l'autonomia estratègica.

En aquest context, ha avançat que es recanalitzaran 5.000 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a aquelles indústries i empreses l'activitat de les quals es pugui veure minvada pel "xoc aranzelari", a fi que puguin transformar i reorientar les seves capacitats productives cap a nous sectors amb alta demanda.

Així mateix, hi haurà una partida de 2.000 milions d'euros en assegurances de crèdit i cobertures de risc a l'exportació; 500 milions d'euros per a la internacionalització de les petites i mitjanes empreses, i un pla específic de l'ICEX per ajudar els sectors afectats pel nou escenari comercial a consolidar la seva posició als Estats Units.

Sánchez ha indicat a més que, en el marc d'aquest pla, s'obriran dues línies d'avals i de finançament intermedi de l'ICO, dotades amb 6.000 milions d'euros, per facilitar a les empreses accés a finançament i satisfer les seves necessitats de circulant.

S'impulsarà a més un fons de suport a la inversió industrial productiva, dotat amb 200 milions d'euros, per donar préstecs i participació en capital per modernitzar o instal·lar noves plantes productives; s'executarà aquest any el Pla Moves III aprovat recentment en el Consell de Ministres, per estimular el sector de l'automòbil, i s'activarà el mecanisme RED (els ERTO) per als sectors que ho necessitin.