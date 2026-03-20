Sánchez anuncia un paquet de 80 mesures que mobilitzarà 5.000 milions per pal·liar els efectes de la guerra

MADRID 20 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres que el pla de mesures per pal·liar l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran inclourà 80 mesures i mobilitzarà 5.000 milions d'euros.
"Situacions extraordinàries exigeixen respostes extraordinàries i és el que conté aquest pla integral de resposta a la crisi de l'Orient Mitjà", ha destacat davant els mitjans després d'un Consell de Ministres extraordinari que s'ha endarrerit més de dues hores per les exigències dels ministres de Sumar quant a incloure les mesures sobre la pròrroga dels contractes de lloguer i el control als marges empresarials.
Sánchez ha advertit que el conflicte al Pròxim Orient està provocant les primeres rèpliques d'un terratrèmol econòmic d'escala global, la primera manifestació del qual ja ha arribat a les llars cada vegada que es desplacen per l'augment del preu dels combustibles.
"Ningú no sap com evolucionarà aquesta situació, aquesta crisi. El conflicte no sabem si durarà dies o durarà mesos o anys. Però els seus efectes es podrien contenir o transformar en una greu crisi en funció de quins en són els efectes", ha assenyalat.
ESPANYA, MÉS BEN PREPARADA GRÀCIES A LES ENERGIES NETES
Sánchez ha reafirmat que Espanya està més ben preparada per fer front a aquesta crisi, gràcies al fort creixement econòmic, el rigor fiscal i l'aposta decidida per un model energètic completament diferent, amb les energies netes com l'avantguarda d'aquesta transformació energètica.
"Des de principis de l'any 2026, el gas ha marcat el preu de l'electricitat a Espanya només en un 15% del temps. Només en un 15% del temps el preu del gas ha marcat l'evolució del preu de l'electricitat al nostre país", ha destacat el president espanyol.