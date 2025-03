Sánchez anuncia nous requisits per crear universitats privades com un informe vinculant o 4.500 estudiants

Avança un pla de rellançament de la UNED al qual destinarà 30 milions en el primer any

MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha avançat que l'executiu espanyol aprovarà aquest dimarts en el Consell de Ministres tramitar d'urgència el reial decret per "endurir" els criteris per a la creació de noves universitats.

Així ho ha anunciat aquest dilluns Sánchez durant l'acte 'En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social', celebrat a la seu de la Escuela Pia de la UNED a Madrid.

Sánchez ha subratllat que, "atesa la urgència d'aquesta qüestió", portaran l'enduriment dels criteris al Consell de Ministres "per tramitar-ho de manera urgent amb l'objectiu que pugui entrar en vigor com més aviat millor".

"Hem de fer molt més per protegir i enfortir el nostre sistema universitari, totes les administracions amb competències en aquest àmbit ho haurien de fer. Però és veritat que hi ha una inacció d'uns, o una gestió irresponsable d'uns altres o també deliberada d'altres. Però no tingueu cap dubte que el Govern d'Espanya actuarà", ha sentenciat.

L'objectiu d'aquesta mesura, segons ha recalcat, és posar fi a "aquests 'xiringuitos' educatius que no compleixen el nivell que cal exigir" a l'educació superior. "Una universitat no pot ser una màquina expenedora de títols, perseguirem les pràctiques que atemptin contra el prestigi de les nostres universitats, tant públiques com privades, perquè compleixin amb els nostres estàndards de qualitat i assegurin l'excel·lència dels professionals que ens cuiden i ens defensen", ha advertit.

Per això, el Govern central reforçarà les exigències per garantir que les universitats "siguin projectes de qualitat", afegint a l'informe de la Conferència General de Política Universitària un informe d'avaluació preceptiu elaborat per l'ANECA o les agències autonòmiques equivalents.

Aquest informe, ha afegit Sánchez, serà vinculant en el procés de creació de noves universitats, "garantint així el control rigorós i independent".

En segon lloc, s'enduriran els criteris d'obertura de noves universitats i s'exigirà una massa crítica mínima de 4.500 estudiants en els primers cinc anys d'exercici.

"Reformarem les garanties de solidesa econòmica. Demanarem que s'assumeixi el compromís de disposar almenys d'un 10% de places d'allotjament universitari per facilitar l'accés a l'habitatge i s'exigirà experiència en la gestió universitària als seus promotors. I tindran requisits, per tant, més estrictes", ha puntualitzat Sánchez.

En matèria de recerca, per assegurar un compromís real amb la generació d'investigació i de coneixement, el Govern central proposa que les universitats 'online' es considerin d'àmbit nacional "perquè el seu radi d'actuació és a la pràctica tot el país". D'aquesta manera, només podran ser autoritzades amb l'aprovació de les Corts Generals "per reforçar la supervisió i garantir la seva qualitat acadèmica en benefici dels estudiants d'arreu del territori".

"La universitat no pot ser una fàbrica de títols sense garanties. El que està en joc no és només l'educació, és la confiança de tota la societat en els seus professionals i en les seves institucions i aquesta és la raó que porta a que el Govern d'Espanya presenti batalla en defensa del sistema universitari espanyol", ha afirmat Sánchez.

ELS UNIVERSITARIS, "SUBJECTES AMB CAPACITAT CRÍTICA"

Per la seva banda, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha posat en valor l'aprenentatge que reben els alumnes universitaris. "L'aprenentatge que rebem els qui hem cursat estudis universitaris, ens dona la possibilitat de convertir-nos en subjectes amb capacitat crítica, de ser homes i dones lliures que porten dins un missatge democràtic", ha assenyalat.

També ha destacat que la llei d'universitats o la llei de la ciència "han nascut amb la voluntat de posar fi a la injustificable precarització" del sistema universitari espanyol i de les seves plantilles. "Ens obliguen, com a sistema, a finançar de manera adequada la docència i la ciència a les universitats", ha dit.

La ministra ha mostrat preocupació per l'"asfíxia" a la qual s'estan veient sotmeses les universitats públiques d'Espanya "en algunes comunitats autònomes", que tenen transferides les competències en educació.

En aquest sentit, ha recordat que en els set anys del govern de Pedro Sánchez "les comunitats autònomes han rebut un 50% més de recursos que amb els governs anteriors".

"Una inversió que no s'ha traduït en un augment proporcional del finançament de les universitats a moltes comunitats autònomes i en una reversió de les retallades dels anys de crisi financera", ha advertit Morant.