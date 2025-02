Sánchez anuncia un nou paquet de suport militar a Ucraïna per 1.000 milions d'euros

Torrevieja albergarà la nova 'Casa de Ucrania' per recolzar als ucraïnesos refugiats a Espanya

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un nou paquet d'ajuda militar per a Ucraïna per valor de 1.000 milions d'euros el 2025 així com l'obertura d'una 'Casa de Ucrania' a Torrevieja (Alacant) per atendre les necessitats de la comunitat ucraïnesa a Espanya.

"No els abandonarem quan més ens necessiten", ha assegurat el president durant la seva participació en la conferència internacional de suport a Ucraïna que s'està celebrant aquest dilluns a Kíev amb motiu del tercer aniversari de la invasió russa a la qual han assistit nombrosos líders europeus, entre ells la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Antonio Costa.

"Espanya seguirà proporcionant suport i equip militar amb més determinació encara si cap", ha assegurat Sánchez, que ha anunciat "un nou paquet d'ajudes militars de 1.000 milions d'euros l'any 2025".

Aquest paquet d'assistència militar s'emmarca en l'Acord Bilateral de Seguretat i Defensa subscrit al maig passat durant la visita del president ucraïnès, Volodimir Zelenski, a Espanya i se suma als 1.000 milions ja anunciats llavors per a l'any 2024. També se suma a l'ajuda militar que ja s'havia brindat per endavant i als 7.000 militars ucraïnesos que han rebut formació a Espanya.

Sánchez també ha promès que Espanya treballarà "amb Ucraïna en la seva reconstrucció", encoratjant les empreses espanyoles perquè participin en els projectes d'infraestructures necessaris, i ha deixat clar que seguirà recolzant a Ucraïna "tot el temps necessari".

En un altre ordre de coses, ha anunciat que Espanya i Ucraïna establiran una "Casa de Ucrania" per ajudar a la diàspora ucraïnesa, i tots dos presidents s'han emplaçat perquè obri les seves portes "el més aviat possible", segons han apuntat fonts governamentals. Segons dades del Govern central, actualment hi ha una mica més de 236.500 ucraïnesos amb protecció temporal, entre ells més de 71.000 menors.

Tant Sánchez com Zelenski han coincidit en l'oportunitat que representa aquesta iniciativa per assistir a la diàspora ucraïnesa, un dels assumptes que els dos presidents han tractat en la trobada bilateral que han mantingut al final de la conferència, a més del suport militar, que Zelenski ha agraït.

Precisament, l'àrea de València-Alacant-Múrcia, és la que compta amb una major presència, amb més de 88.000 refugiats ucraïnesos, seguida per Barcelona-Girona, amb gairebé 49.000; Madrid amb una mica més de 42.000, i Màlaga, amb gairebé 30.000.

ELS CRIMS RUSSOS "NO PODEN QUEDAR IMPUNES"

El cap de l'Executiu, que amb aquest realitza el seu quart viatge a Ucraïna des de l'inici de la invasió, ha condemnat novament la "guerra il·legal" per part de Rússia i ha defensat que els crims de guerra comesos pel règim de Vladimir Putin "no poden quedar impunes".

Així mateix, en línia amb la postura que ha vingut defensant el Govern espanyol, Sánchez ha insistit que "només Ucraïna pot decidir sobre el seu futur" i ha recalcat que perquè pugui haver-hi una pau justa i duradora "Ucraïna necessita estar present en la taula de negociacions" com també ha d'estar-ho Europa.

Al fil, ha defensat també l'entrada en la UE d'Ucraïna "el més aviat possible". Al seu judici, l'adhesió "seria la victòria més important per al poble d'Ucraïna". "L'esperança d'Ucraïna està a Europa, però l'esperança d'Europa també està a Ucraïna", ha sostingut, elogiant la valentia mostrada pels ucraïnesos a l'hora de "defensar els valors i les idees de llibertat per les quals molts europeus van donar les seves vides en el passat".

En la roda de premsa final oferta per tots els líders presents --als quals s'han sumat diversos més per videoconferència--, Sánchez ha tornat a reiterar que no és el moment encara de parlar sobre l'eventual desplegament de tropes dins d'una missió de pau a Ucraïna.

"Hem d'anar pas a pas", ha sostingut el president, subratllant que ara cal centrar-se a "iniciar autèntiques converses de pau" en les quals estiguin Ucraïna i la UE per aconseguir l'objectiu compartit d'una pau justa i duradora.

AGRAÏMENT DE ZELENSKI

Per la seva banda, Zelenski ha aprofitat per agrair tant a Sánchez com als espanyols el suport brindat en aquests tres anys. En aquest sentit, ha recordat que Espanya va enviar de forma immediata sis sistemes de defensa antiaèria HAWK quan les infraestructures energètiques estaven amenaçades.

"Aquesta és la il·lustració clara de la nostra unitat, significa que podem confiar els uns en els altres i els agraeixo als presidents i primers ministres per estar aquí", ha confiat Zelenski, qui no ha volgut entrar en els detalls sobre el contingent de tropes que necessitaria Ucraïna per garantir la pau.

Així, el president ucraïnès ha dit que té una xifra en ment però "això ho negociarem a porta tancada, perquè no estiguin preparats els russos, ho debatrem i prendrem una decisió" que arribat el moment "no serà un secret".

el primer ministre ucraïnès, Denis Shmihal, també ha volgut manifestar en un missatge a la xarxa social 'X' el "profund agraïment" al Govern espanyol i "personalment" a Sánchez pel nou paquet d'assistència militar.

"Això ens fa més forts, protegeix la nostra població i ens apropa a una pau justa", ha sostingut el cap de l'Executiu ucraïnès, que ha valorat que Espanya es mantingui "ferma amb Ucraïna en aquest moment crucial per tota Europa".