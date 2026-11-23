MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central i candidat del PSOE a les eleccions del 29 de novembre, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns un nou impost als ultrarics per promocionar habitatge protegit, blindar les pensions i una prestació per a la criança dels fills.
Ho explica el preseident espanyol en un vídeo a X, en el qual llança una moneda a l'aire i diu que si surt cara "paguen els ultrarics i si surt creu, també".
El vídeo precisa que "les fortunes superiors a 100 milions d'euros hauran de pagar pel que els correspon", però no explica en què consistirà l'impost, ni quin en serà el percentatge, tot i que el PSOE sí que assenyala que es retiraran les bonificacions i exempcions i que amb això es recaptaran 2.000 milions més.
Uns diners que Pedro Sánchez vol utilitzar per promocionar "habitatge protegit, blindar les pensions i crear una prestació per a la criança dels fills que beneficiarà milions de persones, entre d'altres".
"Que els milions també es tradueixin en drets", ha precisat.
Segons ha assegurat, el seu govern ha "reduït la desigualtat de renda a mínims històrics" però que la riquesa es concentra en poques mans ja que el 0,1 per cent més ric concentra més del 10 per cent de la riquesa: "I el seu pes no deixa de créixer des del 2010", ha afirmat a X.
El PSOE, per la seva banda, ha puntualitzat que aquest impost no afectarà les classes mitjanes, els estalviadors ni els petits i mitjans empresaris i consideren que aquestes grans fortunes "aconsegueixen pagar proporcionalment menys que una família treballadora aprofitant els límits del sistema fiscal".
Per això, recalquen que "tancaran les vies que permeten als ultrarics reduir la seva factura fiscal, sense exempcions ni bonificacions per esquivar l'impost", amb el qual es recaptaran 2.000 milions més perquè "les famílies tinguin més oportunitats".
"Volem que Espanya estigui al capdavant de la justícia fiscal", exclama el PSOE en un comunicat, en el qual assegura que defensa "un impost mínim global a les grans fortunes" a Europa i al món que han de començar a aplicar a Espanya.
"Davant els qui volen abaixar els impostos als que més tenen, nosaltres defensem que els que més tinguin aportin més per finançar el benestar de tothom", conclouen els socialistes.