Sánchez anuncia mil milions de suport a Ucraïna i l'impuls de la "cofabricació" amb empreses ucraïneses de defensa

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID 18 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que Espanya oferirà mil milions d'euros aquest 2026 per fer costat militarment a Ucraïna, amb la qual cosa l'ajuda espanyola des que va començar la guerra ja s'enfila a gairebé 4.000 milions d'euros.
Així mateix, Sánchez també ha revelat que l'executiu impulsarà la "coproducció i cofabricació" conjunta amb empreses ucraïneses en l'àmbit de la defensa.
"I amb aquest propòsit avui hi ha hagut diferents signatures tant del Ministeri de Defensa com també de diferents empreses que han manifestat interès a coproduir conjuntament amb empreses ucraïneses", ha assenyalat Sánchez.