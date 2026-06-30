Sánchez anuncia més de 500 milions d'euros per a un pla d'integració de migrants

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que es destinaran en un any un total de 505 milions d'euros al Pla d'Integració i Ciutadania --destinat a la integració de les persones migrants--, i crearan "una Agència Estatal de Mobilitat Humana" que reunirà funcions i recursos ara "dispersos" per a una gestió "molt més senzilla, coordinada i eficaç".
"No hi ha integració possible sense regularitat", ha subratllat Sánchez, aquest dimarts, durant l'acte de presentació del Pla d'Integració i Ciutadania i de la campanya institucional 'D'on venen? Venen de fer país', que s'ha celebrat al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
El pla tindrà quatre eixos d'actuació i 16 mesures concretes, entre les quals la regularització extraordinària, la nova Estratègia de Mobilitat Laboral per obrir vies legals, segures i ordenades de migració, i una futura Agència Estatal de Mobilitat Humana.
En el segon eix, amb una inversió total de 185 milions, destaquen mesures com l'impuls de l'accés a l'ocupació en sectors amb alta demanda i una oferta extraordinària de més de 100.000 places de formació professional adaptada al mercat laboral.
Així mateix, en el tercer eix, centrat en la convivència, es destinaran gairebé 30 milions a programes que reforcin l'aprenentatge dels idiomes cooficials o un pla per reforçar la prevenció dels discursos d'odi. A més, un quart eix se centrarà en la ciutadania efectiva, amb una dotació de més de 260 milions per reforçar els serveis públics i garantir la igualtat d'oportunitats, tal com ha avançat.