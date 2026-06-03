Sánchez anuncia l'inici del procés per elaborar els pressupostos del 2027

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Vincula els comptes al finançament autonòmic, que preveu aprovar aquest any
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquesta setmana es publicarà l'ordre d'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per al 2027.
Durant el discurs de clausura aquest dimecres de la 41a Reunió Cercle d'Economia, ha afirmat que els pressupostos seran "més ambiciosos, més socials i més responsables des del punt de vista fiscal".
Hi han estat presents el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, amb qui ha mantingut un diàleg després del seu discurs.
Sánchez ha afegit que durant aquest mes s'actualitzarà el quadre marc per aprovar els nous comptes i en presentaran les línies generals als grups parlamentaris.
"PES PRIORITARI" DE L'HABITATGE
El cap de l'executiu espanyol ha afirmat que l'habitatge tindrà un "pes prioritari", amb el "desplegament de recursos públics més gran" de la història democràtica d'Espanya.
També ha dit que els comptes públics seguiran la línia de la "responsabilitat fiscal" duta a terme fins ara, es continuarà reduint el dèficit públic, i el deute públic acabarà aquesta legislatura per sota del 100% del PIB.
DEMANA "UN ESFORÇ DE GENEROSITAT"
Preguntat per Garcia-Milà sobre el calendari dels comptes, ha respost que la intenció és "tramitar-los i portar-los al Congrés dels Diputats tan aviat com sigui possible".
Sobre si el Govern central tindrà prou suports, ha demanat un "esforç de generositat, de responsabilitat i de compromís a les forces parlamentàries, també independentistes catalanes i nacionalistes, tant a Madrid com a Catalunya".
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
Sánchez ha dit que els comptes també aniran dirigits a "resoldre" el finançament autonòmic, i que tots dos debats van en paral·lel, ja que la proposta per al nou finançament autonòmic inclou traspassar 21.000 milions d'euros dels comptes del Govern central als de les comunitats.
Ha assegurat que el moment econòmic, social i institucional a Catalunya i la resta d'Espanya es deu a la voluntat política del seu govern de "resoldre problemes de fons", i ha dit que el finançament autonòmic ho és.
"El finançament autonòmic no tan sols suposa un reconeixement de l'estat compost que és Espanya, sinó també un enorme sacrifici per part de l'administració general de l'Estat, perquè és una cessió de més de 21.000 milions d'euros que aniran a les comunitats autònomes per finançar els serveis públics", ha defensat.
Ha dit que la proposta resol alguns dels problemes, reptes i inquietuds que tenien algunes comunitats amb una "resposta més homogeneïtzada de finançament per càpita als territoris", i que dona resposta als informes que han constatat llacunes, dificultats, opacitats o manca de comprensió quant a la simplificació del funcionament del propi sistema.
Per ell, és una proposta "bona per al conjunt de l'Estat, per als territoris i ho és també per a Catalunya", per la qual cosa ha demanat a Junts (sense citar-los) que hi donin el seu suport.
El president ha recordat que també s'està tramitant la quitació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) perquè les comunitats paguin menys interessos i puguin destinar més diners als serveis públics.
CINC PILARS
Sánchez ha celebrat l'actual creixement de l'economia espanyola i ha dit que el Govern central ha de continuar treballant sobre els mateixos cinc pilars que fins ara.
Aquests pilars inclouen la transició energètica, que ha dit que s'ha de continuar impulsant en els pròxims anys, a més de la formació i atracció de capital humà.
Ha afegit que s'ha de continuar impulsant la reindustrialització, estimular la demanda interna i defensar la solvència fiscal.
El cap de l'executiu ha celebrat la previsió de l'OCDE que l'economia espanyola creixerà un 2,2% aquest any: "Serem, novament, líders en creixement econòmic".
Ha afegit que Espanya ha superat els 22,3 milions d'afiliats a la Seguretat Social i que fa 64 mesos que crea ocupació.
"Les dades reflecteixen una realitat inqüestionable: Espanya avança. I ho fa gràcies, sens dubte, a l'esforç de molts dels seus treballadors i treballadores i ho fa també gràcies al talent de les empreses", ha celebrat.