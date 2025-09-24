Sánchez anuncia l'enviament d'un buc de l'Armada per assistir a la flotilla a Gaza per si es produeix algun atac

MADRID 24 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat l'enviament d'un buc d'acció marítima de l'Armada per assistir a la Global Sumud Flotilla que navega en aquests moments cap a Gaza en cas que es produeixi algun atac.
"El Govern d'Espanya exigeix que es compleixi la llei internacional i que es respecti el dret dels nostres ciutadans a navegar pel Mediterrani en condicions de seguretat", ha defensat el president en roda de premsa a Nova York, on es troba per assistir a l'Assemblea General de l'ONU.
El buc sortirà aquest dijous des del port de Cartagena, a Múrcia, i comptarà "amb tots els mitjans per si fos necessari assistir a la flotilla i realitzar algun rescat".
Amb això, Espanya se suma a Itàlia, el ministre del qual de Defensa, Guido Crosetto, ha anunciat l'enviament d'una fragata multifunció de la Marina Militar que es trobava navegant al nord de Creta en el marc de l'operació 'Mar Seguro' "per garantir l'assistència als ciutadans italians presents en la flotilla".
L'anunci es produeix després que des de la Global Sumud Flotilla, a bord de la qual viatgen diversos espanyols entre ells l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, hagin sol·licitat a tots els països, especialment a aquells amb ciutadans a bord, "una protecció efectiva, incloent escorta marítima, observadors diplomàtics acreditats i una presència estatal protectora manifesta".
La seva petició ha arribat com a resposta a la "escalada alarmantment perillosa" que ha denunciat la flotilla després que múltiples embarcacions hagin registrat "explosions selectives i el llançament d'objectes no identificats sobre elles i els seus voltants, causant danys significatius i una obstrucció generalitzada de les comunicacions".