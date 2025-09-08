Sánchez anuncia l'embargament d'armes per llei a Israel i la prohibició d'entrada a qui participi en el genocidi

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns un paquet de nou mesures per "detenir el genocidi a Gaza, per perseguir als seus executors i per recolzar a la població palestina", entre les quals destaca l'aprovació d'un decret llei per formalitzar l'embargament d'armes a Israel i la prohibició d'entrada a Espanya a qui participi directament en el genocidi.
En una declaració sense preguntes en Moncloa, ha denunciat que el que està fent Israel a la Franja de Gaza, que va començar com una resposta "als atroços atemptats de Hamas" del 7 d'octubre del 2023, "no és defensar-se, no és ni tan sols atacar, és exterminar a un poble que està indefens, és infringir totes les lleis del Dret Humanitari".
Després d'enumerar les mesures, entre les quals també figura més ajuda humanitària per a Gaza, un reforç del finançament a la UNRWA o la prohibició d'importació de productes procedents dels assentaments israelians, ha reconegut que "no seran suficients per frenar la invasió ni els crims de guerra".
Tot i això, ha confiat que serveixin "per afegir pressió sobre el primer ministre (israelià Benjamin) Netanyahu i el seu govern, per alleujar part del patiment que està patint la població palestina i també perquè el conjunt de la societat espanyola sàpiga i senti que davant d'un dels episodis més infames del segle XXI, el seu país, Espanya, ha estat al costat correcte de la història".