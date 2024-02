Sánchez anuncia que l'alça del salari mínim a 1.134 euros s'aprova dimarts i enalteix la política "útil"

El líder del PSOE ironitza que a la dreta amb l'economia "li passa com amb els fracassos electorals: no sap com gestionar-la"

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que el Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) en un 5% fins als 1.134 euros al mes, en la línia de l'acord assolit el passat mes de gener entre el Ministeri de Treball i Economia Social i els sindicats.

En una jornada en la qual la titular d'aquest departament i líder de Sumar, Yolanda Díaz, també visita Galícia, Sánchez ha emfatitzat que aquesta pujada del 5%, que suposa 54 euros més al mes, fins als 1.134 euros bruts mensuals en 14 pagues, és una nova prova que Espanya "va en la bona direcció amb més ocupació, més drets i més convivència que mai".

Per ratificar aquest anunci, el dirigent socialista ha triat Ourense, on ha participat en un acte polític amb uns 1.200 assistents --segons l'organització-- en el qual ha donat suport al candidat socialista a la Presidència de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

En la seva intervenció, Sánchez ha aprofitat l'anunci de l'alça del salari mínim per fer una reivindicació de la política "útil" i la "temperància" del seu govern davant el "soroll, l'estrèpit, el crit estèril i el desenfrenament" de l'oposició.

Ha promès fer "grans coses" en el que li queda per esgotar la legislatura, "1.260 dies" que, ha augurat, es faran "molt curts" per als socialistes, però seran un període "extraordinàriament llarg" per al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el seu homòleg a Vox, Santiago Abascal, tots dos també a Galícia aquest dissabte.

En un discurs en clau econòmica, el dirigent socialista ha ironitzat per incidir que a la dreta "li passa amb l'economia com amb els fracassos electorals, que no saben com gestionar-la".

I ha reivindicat la política socialdemòcrata que compagina el creixement econòmic amb "redistribuir aquest creixement" amb l'argument que el seu govern fa caure "com peces de dòmino molts dogmes neoliberals" i demostra que és compatible apujar el salari mínim amb què l'economia "creixi".

Sánchez, que també ha reflexionat sobre la situació territorial de Catalunya, ha reflexionat sobre la "crisi social" que ha afectat Espanya i ha contraposat la diferent actuació dels socialistes en contrast amb la dels populars: "Ells van congelar les pensions i van destruir el 'Pacte de Toledo', nosaltres les revaloritzem conforme a l'IPC".

I ha reiterat el compromís de revaloració i "d'omplir la guardiola" d'aquestes prestacions "també per als jubilats de demà". "Més de 25.000 milions d'euros quan acabem aquesta legislatura perquè els joves que demà estaran jubilats també tinguin una pensió digna", ha sentenciat, abans de reivindicar la inversió en educació i ratificar que dimarts s'aprovarà l'alça del salari mínim.

A continuació, ha reivindicat la gestió econòmica del seu executiu i que el país "creix cinc vegades més", mentre que té la taxa d'atur juvenil "més baixa de la història" i de les inflacions "més baixes també de tota Europa". "Això aconseguim en una pandèmia, amb volcans l'any passat. En dos anys, els mateixos nivells del PIB i una ocupació com no l'hem vist mai", ha asseverat.

Per això, ha reafirmat que Espanya, amb el govern que la dirigeix, va "en la bona direcció", a més de reivindicar la "política útil" i la "temperància" del Govern central, davant el "crit estèril" que ha atribuït a aquells que formen part de les files de l'oposició a Espanya. I és que davant els "cent dies de gràcia" que, ha rememorat, se solien atorgar als nous governants, ell s'ha queixat que no ha tingut "ni un segon de gràcia" des del 2018.

No obstant això, ha ressaltat que, malgrat les dificultats, s'han fet nombrosos passos que situen Espanya "en la bona direcció". "Dimarts aprovarem la pujada del salari mínim, enviarem al Congrés una llei de paritat, revaloritzarem les pensions, ampliarem l'escut social fins a mitjans d'aquest any", ha exemplificat.