Sánchez anuncia incentius als propietaris i mesures contra l'"abús" dels lloguers de temporada i d'habitacions

Alberto Ortega - Europa Press
S'establirà un règim sancionador als qui incompleixin la regulació estatal de lloguers de curta durada
MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns un reial decret llei amb mesures que inclourà incentius fiscals als propietaris que no apugin el preu del lloguer quan renovin els contractes, la regulació contra el "frau" en els lloguers de temporada i la limitació a l'"abús" del lloguer per habitacions.
"És senzill: als qui garanteixin habitatge digne els farem costat i als qui especulin amb això els posarem fre", ha avançat el cap de l'executiu espanyol en una visita aquest dilluns a unes obres a Campamento (Madrid) per construir 10.700 habitatges assequibles.
En concret, la primera mesura contempla una bonificació fiscal completa als propietaris, del 100%, en l'IRPF que compensarà el que guanyarien si incrementessin el preu del lloguer en renovar el contracte als inquilins. "D'aquesta manera hi guanyem tots", ha defensat.
La segona, es tracta de limitar els contractes de temporada per posar fi a l'"ús fraudulent evident que s'està produint", segons ha explicat Sánchez. Per fer-ho, el Govern central fixarà condicions estrictes perquè un contracte es pugui considerar de temporada i establir un règim sancionador als qui incompleixin la regulació estatal de lloguers de curta durada.
"Les nostres ciutats, per desgràcia, s'estan omplint de contractes de temporada que obliguen a renegociar i a viure en la incertesa permanent sense un motiu realment justificat, excepte el de l'especulació i el de la cobdícia, i per tant no ho permetrem", ha defensat.
La tercera mesura posarà fre a l'ús del lloguer per habitacions. "Hem detectat una tendència que és realment preocupant i és la conversió de pisos complets en lloguers per habitacions, amb l'únic objectiu d'incrementar les rendes", ha apuntat el president espanyol.
Per això, el Govern central pretén estendre les garanties dels lloguers habituals als d'habitacions. Així, els nous contractes de lloguer d'aquest tipus hauran de respectar dues condicions: que la renda total del conjunt d'habitacions no podrà superar la renda del contracte de l'habitatge complet i, en zones tensionades declarades, se'ls aplicarà els mecanismes de control de rendes que contempla la llei d'habitatge.