Sánchez anuncia que el Govern central aprovarà aquest dimarts ajuts per a les víctimes

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un decret d'ajuts per a les víctimes de l'accident ferroviari a Urda (Toledo), tal com va fer després de l'accident d'Adamuz (Còrdova).
Ho ha dit aquest dilluns a Barcelona, durant la seva intervenció en el fòrum 'World in Progress' (WIP) de Prisa, en què ha tornat a donar el condol als éssers estimats de les víctimes mortals i s'ha compromès a estar al seu costat i a acompanyar-los en el dol, en els tràmits, i a l'hora de buscar respostes "a allò que mai no hauria d'haver passat".
Ha explicat que el decret inclourà ajuts econòmics que doblaran "la quantia de l'assegurança obligatòria de passatgers", i un mecanisme específic per anticipar indemnitzacions.
A més a més, activarà processos d'incapacitat temporal específics per a les víctimes, i la creació d'oficines d'atenció integral i personalitzada a les delegacions i subdelegacions del Govern central de les comunitats autònomes dels afectats.
"ABSOLUTAMENT PRIORITARI"
Les primeres paraules de Sánchez han estat aquest dilluns per a les víctimes, a les quals ha enviat el seu suport: "Hi ha desenes de famílies trencades per culpa d'un accident que mai no s'hauria d'haver produït. I també hi ha un país sencer que plora amb elles".
Ha fet extensiu el missatge als ferits que continuen hospitalitzats, als quals ha desitjat una ràpida recuperació, i ha afirmat que el més urgent i el que és "absolutament prioritari" és ajudar les víctimes.
"TOTAL TRANSPARÈNCIA"
Sánchez ha assegurat que la principal obligació del Govern central és recuperar la confiança de la ciutadania en l'alta velocitat, que s'ha trencat, i que ho ha de fer "tan aviat com es pugui i costi el que costi", i ha dit que no té cap dubte que l'executiu serà capaç de fer-ho.
Ha promès transparència en la investigació de les causes de l'accident per part dels investigadors independents i de la justícia: "Ho faran amb tots els mitjans que calgui per aclarir les causes amb total transparència i de manera exhaustiva i rigorosa".
REFORÇAR ELS SERVEIS PÚBLICS
El president ha destacat que, enmig de la tragèdia i el dolor, s'ha vist el millor d'Espanya per part dels serveis d'emergència, dels sanitaris i dels veïns d'Urda, als quals ha agraït la seva feina. "Això és Espanya, aquest és el nostre país", ha afirmat.
Un país que davant una adversitat tan gran com la que vam patir la setmana passada s'uneix com cap altre país al món i que no pregunta ni dubta a l'hora d'oferir ajuda", ha afirmat.
Tot plegat, ha dit, deixa una lliçó important sobre els serveis públics, una xarxa que protegeix en tot moment: "La nostra obligació és cuidar-la i no afeblir-la mai més. Per això, la resposta a aquesta tragèdia no pot ser mai menys serveis públics".
ILLA I COLLBONI
En l'obertura de l'acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han volgut dedicar les seves primeres paraules als familiars i víctimes de l'accident, als quals han traslladat el seu condol i solidaritat, a més de reconèixer la tasca del servei i personal d'emergències.
Malgrat la dificultat i el dolor per l'accident, Illa ha enviat un missatge d'esperança en assegurar que el país és fort i se'n sortirà com, a parer seu, ha demostrat en situacions anteriors: "Aquesta vegada no serà diferent".
"Tenim els recursos, la tecnologia i el talent per ser excel·lents en la seguretat de les nostres infraestructures, començant per la ferroviària", ha subratllat.
Segons Illa, l'excel·lència en seguretat és una obligació i ha assegurat que Catalunya s'implicarà en tot allò que calgui.
L'exministra i presidenta del 'World in Progress', Arancha González Laya, també ha enviat una abraçada a les famílies i amics de les víctimes, després de destacar que el millor homenatge que els poden retre és saber la veritat i actuar amb justícia i rigor.